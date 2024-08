- Augmentation des poursuites en matière d'asile devant les instances judiciaires de la région du Nord

L'an dernier a connu une augmentation des procédures judiciaires d'asile en Mecklembourg-Poméranie occidentale. En 2023, il y a eu environ 1 590 grandes procédures, soit une augmentation de 366 cas par rapport à l'année précédente, selon les données fournies par le ministère de la Justice de Schwerin à l'agence de presse allemande. Les années 2021 et 2019 ont chacune vu plus de 1 100 procédures, tandis que 2020 en a vu plus de 1 300.

Les personnes qui contestent une décision prise par l'Office fédéral pour l'immigration et les réfugiés peuvent saisir un tribunal administratif. Le Mecklembourg-Poméranie occidentale dispose de deux tels tribunaux, l'un à Greifswald et l'autre à Schwerin.

Les demandes d'urgence ont également augmenté

Le tribunal évalue la décision de l'Office fédéral. S'il estime que des motifs d'asile sont présents, il annule la décision initiale et ordonne à l'Office fédéral d'accorder l'asile. Si le refus est maintenu, l'action en justice est rejetée et l'obligation de départ reste en vigueur.

Le nombre de demandes d'urgence a également augmenté en 2023, atteignant 484 cas, contre 417 en 2022. De 2019 à 2021, ce nombre fluctuait entre 369 et 457. La durée moyenne des procédures d'urgence était d'environ 1,5 mois l'année dernière, légèrement plus longue qu'en 2022.

La ministre de la Justice : Plus de juges pour les tribunaux administratifs

La durée moyenne des grandes procédures a diminué d'environ 3,5 mois en 2023, une tendance souvent attribuée à la résolution des anciens dossiers.

La ministre de la Justice Jacqueline Bernhardt (gauche) a déclaré : "Les personnes ont besoin d'une clarification rapide de leur statut dans le cadre d'une procédure légale. Les procédures plus rapides dépendent principalement de la disponibilité et de l'affectation du personnel judiciaire au sein de la justice administrative." En conséquence, les tribunaux administratifs du Mecklembourg-Poméranie occidentale ont été renforcés par cinq postes de personnel supplémentaires.

