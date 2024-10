Augmentation des loyers, suite à une hausse de la valeur des biens.

Il n'est pas un secret que le problème de l'accessibilité du logement en Allemagne est un fait bien connu. Après une courte pause, les prix de l'immobilier ont tendance à augmenter à nouveau, et malheureusement, les nouvelles concernant les loyers ne sont pas meilleures. Des analyses récentes indiquent une augmentation à la fois des loyers et des prix de l'immobilier dans toute l'Allemagne.

Il n'est donc pas surprenant que l'augmentation des loyers soit due à la pénurie persistante d'appartements en raison d'une construction insuffisante. Cette pénurie est particulièrement visible dans l'augmentation des loyers proposés dans les grandes et moyennes villes, avec une augmentation de 12 % de la demande d'appartements existants au troisième trimestre 2024, qui dépasse largement la croissance de la construction neuve (2 %). Dans les zones métropolitaines, la demande de logements locatifs reste élevée, bien que plus modérée avec une augmentation de 7 %.

La croissance de la demande est plus prononcée dans les périphéries des zones métropolitaines (12 %) et particulièrement élevée dans les villes indépendantes (17 %). Dans les zones rurales, la demande de logements locatifs a augmenté de 9 % par rapport au trimestre précédent.

Berlin rejoint le top 3 des zones métropolitaines les plus chères

Tout comme Francfort-sur-le-Main, les loyers à Berlin ont augmenté de 3,1 %. Ainsi, Berlin affiche désormais un loyer moyen de 14,19 euros par mètre carré, se plaçant en troisième position dans le classement des zones métropolitaines les plus chères, derrière Francfort-sur-le-Main (14,97 euros) et Munich (20,97 euros). Les prix moyens des loyers à Berlin ont dépassé ceux de Cologne (14,04 euros) et de Stuttgart (14,07 euros), malgré une baisse de 0,5 % dans ces deux villes.

Le loyer moyen pour les appartements existants en Allemagne est de 8,54 euros par mètre carré, avec une évolution stagnante de -0,2 % au troisième trimestre. La croissance des loyers pour les appartements existants dans les zones métropolitaines est diverse. Les loyers pour les appartements existants augmentent considérablement à Düsseldorf (3,6 %) et Leipzig (3,7 %), mais le loyer moyen dans ces villes reste inférieur à la moyenne nationale.

Inversement, les loyers pour les appartements neufs continuent d'augmenter. Le loyer moyen pour les appartements neufs en Allemagne a augmenté de 1,2 % pour atteindre 12,37 euros par mètre carré au troisième trimestre. Berlin est également en tête avec une augmentation de 3,3 % lors de la comparaison trimestrielle, battant un nouveau record de prix de 20,16 euros par mètre carré en ville, seulement derrière Munich (25,58 euros par mètre carré).

Francfort-sur-le-Main complète le trio des villes les plus chères avec un loyer au mètre carré de 18,09 euros (augmentation de 1 %). Leipzig a connu une forte augmentation des loyers neufs, qui ont augmenté de 3,6 % pour atteindre 12,61 euros par mètre carré par rapport au trimestre précédent. Les loyers neufs ont également augmenté de manière significative à Cologne (2,3 %) et Hambourg (0,5 %).

Contre toute attente, la propriété immobilière tend également à devenir plus chère

Malgré les augmentations de prix, ceux qui envisagent d'acheter leur propre bien immobilier se retrouvent souvent confrontés à des coûts plus élevés. Selon l' Immoscout 24 Wohnbarometer, les prix des appartements et des maisons individuelles, à la fois neuves et existantes, restent stables. Les taux d'intérêt plus bas contribuent à stimuler le marché de l'achat. Après une baisse temporaire en été, la demande d'achat a connu une nette augmentation depuis septembre. Selon l' Immoscout 24 Wohnbarometer, le prix de demande pour l'immobilier résidentiel, sous forme d'appartements, a également augmenté au premier trimestre. Dans l'ensemble du pays, cela a augmenté de jusqu'à 2,3 % pour les propriétés existantes et neuves, après une baisse de 10 % au quatrième trimestre de 2022.

Appartements existants

En moyenne, les prix de demande pour les appartements existants ont augmenté de 1,5 % au troisième trimestre. À Stuttgart et Düsseldorf, les prix ont augmenté de 1,4 % et 2 %, respectivement, en un trimestre. Dans les six autres grandes villes, les prix sont restés relativement stables par rapport au trimestre précédent, indiquant une stabilisation du marché : tandis que Berlin (en baisse de 0,1 %), Cologne (en baisse de 0,1 %) et Hambourg (en baisse de 0,4 %) ont connu de légères baisses, Leipzig (en hausse de 0,3 %), Munich (en hausse de 0,7 %) et Francfort-sur-le-Main (en hausse de 0,7 %) ont connu de légères augmentations.

Sur une année, la tendance à la hausse est confirmée : à Cologne, les prix ont augmenté de 5 % par rapport à l'année précédente. À Munich, un appartement existant coûte 4,4 % de plus qu'il y a un an, avec un prix au mètre carré approchant les 8 500 euros. Seule Francfort-sur-le-Main voit les prix encore légèrement inférieurs à l'année précédente, avec -1,3 %.

Appartements neufs

Les prix de l'immobilier à Leipzig ont augmenté de 2.2%, suivis de Cologne à 1.8%, Hambourg à 1.6% et Stuttgart à 1.3%. Frankfurt am Main a connu une baisse des prix de 1%. Dans d'autres parties du pays, les variations de prix trimestrielles restent minimales. La moyenne nationale des prix a également connu une baisse de 0.4%. Pour l'année, les prix à Stuttgart et Cologne ont augmenté de plus de 6% par rapport à l'année précédente en raison de fluctuations trimestrielles favorables. Leipzig a connu une augmentation des prix de 2.9% pour l'année. Cependant, les prix à Munich (en baisse de 2.0%), Frankfurt am Main (en baisse de 1.6%) et Hambourg (en baisse de 1.4%) sont légèrement inférieurs à ceux de l'année précédente.

Maisons individuelles neuves

Par rapport au trimestre précédent, les prix des maisons individuelles neuves ont augmenté de 2.1% dans l'ensemble du pays. Des tendances similaires peuvent être observées dans trois grandes villes. À Stuttgart, les prix ont augmenté de 2.3%, tandis que Berlin et Hambourg ont connu une augmentation de 1.2% chacun. Dans les cinq villes restantes, les prix sont généralement similaires au trimestre précédent ou ont connu des baisses légères, comme à Munich et Frankfurt am Main, avec une baisse de 0.9%.

En regardant sur l'ensemble de l'année, cinq des huit grandes villes ont des prix supérieurs à ceux de l'année précédente. Stuttgart a connu la plus forte augmentation avec 8.9%. Berlin et Leipzig ont tous deux connu une augmentation de 3.6%, tandis que Cologne a connu une augmentation de 2.0% et Munich une augmentation de 1.1%. Cependant, Hambourg a connu une baisse de 2.9%, et Düsseldorf une baisse de 2.4%.

La forte demande de logements locatifs a entraîné une augmentation des loyers proposés, avec une augmentation significative de 12% dans les grandes et moyennes villes au troisième trimestre de 2024. En raison de cette demande, le taux d'intérêt moyen pour obtenir un prêt hypothécaire pour acheter une propriété peut également augmenter, rendant la propriété plus coûteuse pour de nombreuses personnes.

