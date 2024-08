- Augmentation des infections transmises par les tiques en Saxe

L'assurance maladie Barmer met en garde contre la hausse des infections dues à des piqûres de tiques** et recommande la prudence. "Que vous soyez dans le jardin, le parc ou la forêt – si vous êtes sorti, vous devriez vous vérifier, les enfants et même les animaux de compagnie pour les tiques par la suite et les retirer avec des pincettes si nécessaire. Cela peut réduire le risque d'infection par la FSME ou la maladie de Lyme," a expliqué Monika Welfens, responsable régional de Barmer en Saxe.

Le nombre de cas de maladie de Lyme et de FSME** a augmenté

Selon Barmer, 870 cas de maladie de Lyme ont été signalés à l'Institut Robert Koch (RKI) jusqu'au 11 août de cette année, comparé à 806 lors de la même période l'année dernière. Il y a eu 33 cas d'encéphalite à tiques du printemps (FSME) jusqu'à présent cette année, comparé à 17 l'année dernière. Le plus grand nombre de cas de maladie de Lyme a été signalé dans les districts de Suisse saxonne-Osterzgebirge (149), Erzgebirgskreis (144) et Mittelsachsen (134). Pour la FSME, Erzgebirgskreis et Vogtlandkreis en ont chacun six.

Selon l'assurance maladie, il n'y a pas lieu de paniquer si une tique est trouvée sous la peau. "Pas chaque piqûre de tique entraîne une infection. Il est important de surveiller la zone de la piqûre pendant les prochains jours et semaines. Si une rougeur cutanée circulaire apparaît, les personnes concernées doivent consulter leur médecin généraliste. Cela pourrait être un signe de maladie de Lyme," a souligné Welfens.

Presque toutes les régions de Saxe sont à risque pour la FSME

Bien que les bactéries Borrelia soient présentes dans les tiques dans tout le pays, les tiques portant le virus FSME ne sont présentes que dans certaines régions. Le RKI a maintenant désigné presque toutes les régions de Saxe comme zones à risque pour la FSME, à l'exception de la ville de Leipzig et des districts de Leipzig et de Nordsachsen. Il existe un vaccin contre l'infection FSME, qui est pris en charge par l'assurance maladie obligatoire.

