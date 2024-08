Augmentation des incidents antisémites en Thuringe

En 235 des 297 cas rapportés, des remarques antisemites ont été relevées, sous forme orale, écrite et visuelle. Le rapport, publié le mardi, indique un glissement de la sphère numérique au monde physique, selon la publication annuelle.

Avec une fréquence de 48 %, l'antisémitisme post-holocauste reste la forme la plus courante d'antisémitisme en Thuringe. Cela comprend la minimisation des atrocités de l'Holocauste, des expressions de louange nazie et des attaques contre la culture du souvenir. Remarkablement, les attaques contre la culture du souvenir ont augmenté en 2023, devenant "plus hostiles".

Les incidents antisemites en Thuringe en 2023 ont également été liés au conflit au Moyen-Orient. Ces incidents ont été observés lors de manifestations, à la fois contre Israël et en soutien à Israël. De plus, des "injures antisemites" ont été proférées en réponse à des déclarations pro-israéliennes, notamment par des politiques de Thuringe. Des incidents ont également eu lieu près des synagogues d'Erfurt, notamment des tags et des brûlements de papier qui ont reflété les conflits de guerre d'Israël.

Le Centre de documentation et de signalement des incidents antisemites de Thuringe (Rias Thuringe) a publié pour la première fois un rapport pour l'année 2021.

