- Augmentation des incidents antijuifs en Thuringe

Le Centre de recherche et d'information sur l'antisémitisme (CRIA) de Thuringe a constaté une augmentation significative des incidents antijuifs dans la région. En 2023, pas moins de 297 incidents ont été enregistrés dans l'État libre, selon Susanne Zielinski, directrice du CRIA en Thuringe. C'est le plus haut chiffre enregistré dans les États allemands de l'Est, à l'exclusion de Berlin. En revanche, seuls 243 tels incidents ont été signalés en 2022.

L'augmentation des incidents antijuifs liés à Israël est "stupéfiante". Seulement trois tels incidents ont été signalés en 2022, mais en 2023, ce nombre a explosé à 103. Cette augmentation importante est attribuée à l'attaque terroriste de Hamas contre Israël le 7 octobre 2023. Le CRIA identifie l'antisémitisme lié à Israël comme la caractérisation et la dénigration malveillantes d'Israël en tant qu'État souverain, distinctes de la critique légitime du gouvernement israélien.

Trivialisation de l'Holocauste

La plupart des incidents antijuifs en Thuringe continuent d'être classés comme antisémitisme post-Holocauste. En 2023, 142 incidents sont entrés dans cette catégorie, représentant presque la moitié de tous les incidents. Le CRIA définit l'antisémitisme post-Holocauste comme la déformation, la minimisation ou la glorification de l'Holocauste, ainsi que les attaques contre la culture de la mémoire.

Sur les 297 incidents au total, 192 n'ont pu être liés à aucune affiliation politique spécifique. 38 incidents ont été influencés par des théories du complot, 33 étaient enracinés dans des idéologies d'extrême droite ou populiste de droite, et 25 étaient des exemples d'activation anti-israélienne.

Attaque de Hamas comme déclencheur

Le député du SPD Denny Möler a considéré l'attaque de Hamas contre Israël comme un catalyseur de l'antisémitisme. "Il est crucial que nous reconnaissions que l'antisémitisme n'est pas uniquement présent à droite, mais existe sur tout le spectre politique, et il doit être universellement condamné et combattu par nous tous", a-t-il déclaré.

La politicienne des Verts Madeleine Henfling s'est dite consternée de "voir à quel point l'antisémitisme lié à Israël est maintenant ouvertement exprimé et déclaré". La protection de la vie juive et la lutte contre l'antisémitisme sont non négociables.

La députée de gauche Katharina Köönig-Preuss a insisté sur la nécessité d'agir rapidement pour faire face à toutes les formes d'antisémitisme à tous les niveaux et de prendre une position ferme contre lui.

Le centre de reporting du CRIA collecte et archive des données sur les incidents antijuifs, même ceux qui sont en dessous du seuil de la criminalité. Le centre est géré par la Fondation Amadeu Antonio et est financé par la Chancellerie de l'État.

