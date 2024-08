Commerce international ou échange de biens et services entre différents pays. - Augmentation des exportations - réduction des importations

Les expéditions bavaroises ont connu une hausse de 2.7% lors des six premiers mois de l'année, atteignant 117,3 milliards d'euros. À l'inverse, les importations ont connu une baisse de 6,2%, s'établissant à 115,2 milliards d'euros, selon les rapports de l'Office de statistique de l'État de Bavière.

Les automobiles, piliers des exportations économiques de Bavière, ont connu une hausse de 15% en glissement annuel, atteignant presque 22 milliards d'euros. À l'inverse, la valeur des exportations de machines a légèrement baissé à 19,4 milliards d'euros, et celle des équipements utilisés dans la production et la distribution d'électricité a chuté de 10% à 8 milliards d'euros. Les exportations vers les États-Unis, principal marché de Bavière, ont connu une croissance importante. Cependant, les exportations vers l'UE et la Chine n'ont connu qu'une croissance minimale.

Malgré les chiffres positifs, la Chambre de commerce et d'industrie de Bavière (vbw) met en avant la baisse des exportations et des importations en juin. Selon le président de la vbw, Bertram Brossardt, "le secteur industriel de Bavière traverse une période difficile, les commandes sont rares".

La fabrication de machines contribue considérablement à l'économie de Bavière, avec des exportations s'élevant à 19,4 milliards d'euros lors des six premiers mois de l'année. Cependant, la valeur des exportations pour ce secteur a légèrement diminué par rapport à la période précédente.

