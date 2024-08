- Augmentation des dommages causés par la fraude dans la région du Nord-Est

L'an dernier, les incidents de tromperie douteuse, couramment appelés "crimes d'escroquerie", ont connu une forte augmentation dans le Mecklembourg-Poméranie Occidental, atteignant environ 4,7 millions d'euros. Cela représente une augmentation d'environ 700 000 euros par rapport à 2022. Ces informations ont été communiquées par l'Office criminel d'État (LKA) à la demande de l'Agence allemande de presse.

En 2021, les pertes financières s'élevaient à environ 3,5 millions d'euros. Les chiffres pour 2019 et 2020 étaient tous deux inférieurs à 2 millions d'euros. La perte moyenne par cas a également augmenté, passant d'environ 1 300 euros lors des deux années précédentes à près de 2 000 euros en 2023.

Hausse de l'escroquerie des grands-parents

Selon la LKA, la plupart de ces cas visaient des personnes âgées, dans le but d'obtenir de l'argent ou des objets de valeur. L'une des tactiques les plus courantes est l'escroquerie des grands-parents, où les escrocs se font passer pour les petits-enfants de la victime pour extorquer de l'argent.

En 2023, il y a eu 721 cas terminés dans le nord-est, soit plus de 100 de plus qu'en 2022. Il y a eu plus de 1 600 tentatives d'escroqueries, comparé à plus de 2 500 cas l'année précédente.

La LKA cite deux facteurs pour cette augmentation

D'ici la fin juillet de cette année, il y a eu environ 450 cas terminés et 570 tentatives dans le nord-est impliquant des victimes âgées de 60 ans ou plus. Les dommages globaux ont été estimés à environ 3,6 millions d'euros, soit une augmentation significative par rapport au début de l'année.

La LKA a mis en avant deux facteurs clés pour cette augmentation : la hausse des escroqueries sentimentales, où les escrocs créent des profils de

Lire aussi: