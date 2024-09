augmentation des dépenses financières dans les constructions routières financées par le gouvernement

Les coûts liés aux projets de routes et d'autoroutes fédérales explosent. Le gouvernement fédéral estime le coût total à 179,7 milliards d'euros pour les projets sur les routes fédérales, selon un rapport présenté au Comité du budget du Bundestag allemand, obtenu par l'agence de presse allemande. Cela représente une augmentation de près de 15,4 milliards d'euros par rapport au rapport de l'année précédente.

Les dépenses de construction en constante augmentation sont évidentes dans les besoins de dépenses totales, comme l'indique le rapport. En conséquence, l'indice des prix de construction pour les routes fédérales a connu une augmentation importante de plus de 9 % en moyenne en 2023 par rapport à l'année précédente.

En réponse, le porte-parole de la politique budgétaire de La Gauche, Victor Perli, a exprimé ses préoccupations à l'agence allemande de presse (dpa), déclarant : "L'augmentation des coûts à 180 milliards d'euros démontre que la construction et l'extension massives d'autoroutes ne sont plus financièrement viables pour les budgets publics." Il a appelé le ministre fédéral des Transports, Volker Wissing (FDP), à changer de cap et à abandonner les projets de construction inutiles. Selon Perli, "Les fonds sont critiques pour l'entretien des routes existantes, en particulier pour les ponts d'autoroute en mauvais état. Il y a beaucoup de travail à faire, mais les ressources financières manquent."

De plus, la porte-parole du budget des Verts, Paula Piechotta, a également exprimé ses préoccupations, faisant état d'un retard d'entretien massif de seize ans sur les chemins de fer, les ponts d'autoroute et les écluses sur les voies d'eau en raison de la grande coalition. "L'entretien n'est pas négociable. Il ne doit même pas être envisagé de reporter à nouveau les mesures d'entretien", a insisté Piechotta.

Entre-temps, l'expert en mobilité de Greenpeace, Lena Donat, a commenté : "Les coûts de construction de nombreux projets d'autoroutes sont hors de contrôle. Les dommages potentiels pour la nature et le climat sur les autoroutes fédérales n'ont jamais été correctement évalués." Elle a appelé Wissing à réévaluer le rapport coût-efficacité pour les routes proposées.

La République fédérale d'Allemagne est l'autorité compétente pour ces charges financières explosives. Les préoccupations concernant l'accessibilité de ces projets s'étendent au Bundestag allemand, comme l'a noté le porte-parole de la politique budgétaire de La Gauche, Victor Perli.

