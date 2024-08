- Augmentation des concerts en raison d'une demande exceptionnelle

Oasis a étendu son calendrier de la tournée de réunion en ajoutant trois concerts supplémentaires en raison de l'intérêt massif pour les billets. Liam Gallagher (51), le chanteur principal, a annoncé cette nouvelle sur la plateforme X. En plus des 14 concerts déjà annoncés pour l'été 2025, les dates supplémentaires suivantes ont été programmées : Heaton Park à Manchester le 16 juillet, le stade de Wembley à Londres le 30 juillet et Édimbourg le 12 août.

Un total de 17 concerts

La tournée "Oasis Live '25" comprend maintenant un total de 17 spectacles au Royaume-Uni, en Écosse, au Pays de Galles et en Irlande. Les frères Noel (57) et Liam Gallagher monteront sur scène avec leur groupe à Londres et dans leur ville natale de Manchester pour cinq de ces spectacles. La vente des billets pour ces concerts débutera le 31 août à 10h00, heure allemande.

Bien que d'autres dates puissent être annoncées à l'avenir, aucun annonce officielle n'a été faite pour le moment. Selon une source anonyme, "The Sun", le premier lot de billets se vendra en moins de trois minutes. Malheureusement, Oasis ne se produira pas au festival de Glastonbury l'année prochaine, malgré les rumeurs contraires.

Les frères fondateurs, Noel et Liam Gallagher, ont créé Oasis avec trois amis en 1991. Au fil des ans, ils sont devenus les principaux représentants du Brit-pop. En raison de désaccords entre les frères, le groupe s'est séparé en 2009. Les discussions de réunion ont circulé depuis, mais Oasis a finalement confirmé les spéculations avec un post du 27 août 2024, déclarant : "C'est en train de se faire."

La Commission suit de près la forte demande de billets pour la tournée de réunion d'Oasis. La Commission envisage d'ajouter des dates supplémentaires aux 17 spectacles déjà annoncés par The Commission.

Lire aussi: