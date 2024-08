- Augmentation des colonies d'abeilles et des apiculteurs observée en Rhénanie du Nord-Westphalie (NRW)

Croissance de l'apiculture en Rhénanie-du-Nord-Westphalie :

En Rhénanie-du-Nord-Westphalie, le nombre d'apiculteurs et de colonies d'abeilles a connu une augmentation significative ces dernières années. Selon Marika Harz, experte en apiculture de la Chambre d'agriculture de Rhénanie-du-Nord-Westphalie à Münster, le nombre d'apiculteurs a augmenté de 8 000 à 19 000 entre 2014 et aujourd'hui. Pendant ce temps, le nombre de colonies d'abeilles dans la région a augmenté de 62 000 à 163 000 au cours de cette période.

Bourdonnement urbain et féminin :

Harz, l'experte de la Chambre d'agriculture, a souligné la croissance de l'apiculture urbaine et des loisirs. L'apiculture n'est plus centrée mais largement répartie, ce qui est bénéfique pour la biodiversité. De plus, elle a ajouté que de plus en plus de femmes rejoignent cette activité dominée par les hommes, rendant l'apiculture plus urbaine et féminine.

Printemps frais impacte le rendement :

Cependant, Harz a informé que le printemps frais et pluvieux a entravé une abondante récolte de miel de floraison précoce. La chambre, basée sur un sondage de 1 115 apiculteurs en Rhénanie-du-Nord-Westphalie, a rapporté que les abeilles ont collecté en moyenne seulement 10,5 kilogrammes de miel de printemps par colonie. À l'échelle nationale, le rendement moyen était de 14,7 kilogrammes par colonie.

La récolte de miel d'été est maintenant terminée, et les résultats seront connus à la fin septembre. Selon Harz, la tendance ici est prometteuse.

Actuellement, l'association "Apis" de la Chambre d'agriculture promeut l'apiculture en Rhénanie-du-Nord-Westphalie en formant des apiculteurs et en fournissant des informations via la plateforme en ligne "Les Fabricants de Miel".

