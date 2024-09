Augmentation des cas d'infection à la rougeole

Rougeole sont extrêmement contagieuses et peuvent potentiellement entraîner des problèmes de santé graves. Malgré la protection vaccinale efficace, les cas de rougeole ont augmenté en Allemagne cette année. Selon les données récentes de l'Institut Robert Koch (RKI), plus de 550 cas ont été documentés, la plupart des personnes touchées étant non vaccinées.

En comparaison, seulement 79 cas ont été signalés en 2023 et 15 cas en 2022. Cependant, un nombre plus élevé de cas a été enregistré lors d'années précédentes, comme environ 2470 cas en 2015 et 1770 en 2013.

Des personnes âgées de 0 à 75 ans ont contracté la rougeole cette année, avec un impact significatif sur les enfants de moins de deux ans. Heureusement, aucun décès n'a été signalé pour le moment.

L'importance de la surveillance de la santé des voyageurs

Le RKI a révélé que de nombreux cas de rougeole étaient souvent attribués à des voyageurs infectés qui propageaient le virus en Allemagne. Cette année, environ 15 % des cas signalés tombent dans cette catégorie.

En Allemagne, la Commission permanente de vaccination (STIKO) recommande un schéma vaccinal à deux doses pour tous les enfants. La première dose doit être administrée entre 11 et 14 mois, suivie de la deuxième dose entre 15 et 23 mois.

Rougeole : une maladie entièrement prévenable

Leif Erik Sander, un expert en maladies infectieuses de renom de la Charité de Berlin, a souligné que la rougeole pouvait être entirely éradiquée par la vaccination, sauf dans de rares cas. Malgré cela, les cas de rougeole augmentent dans de nombreux pays, y compris l'Allemagne. "Ce n'est pas seulement un problème local", a-t-il insisté, "c'est une tendance mondiale".

Déterminer la cause profonde de l'augmentation des cas de rougeole en Allemagne est difficile, selon Sander, qui est membre du conseil d'administration de la Société allemande de maladies infectieuses. En plus de la pandémie de COVID-19, les gens ont peut-être eu moins d'exposition aux pathogènes, ce qui pourrait entraîner une légère diminution de l'immunité. De plus, des études suggèrent une diminution de l'enthousiasme vaccinal chez le public. "Une légère diminution des taux de vaccination peut amplifier considérablement le risque d'éclosions", a conclu Sander.

Vaccination obligatoire et lacunes vaccinales

Depuis 2020, il est obligatoire pour les enfants âgés de plus d'un an de présenter une preuve de vaccination contre la rougeole avant de pouvoir être admis dans une garderie ou une école. Cependant, selon le RKI, de nombreux enfants reçoivent encore leurs vaccinations en retard ou de manière incomplète. Seulement environ 81 % des enfants nés en 2019 avaient reçu les deux doses avant leur deuxième anniversaire.

La rougeole est une maladie extrêmement contagieuse qui peut entraîner des problèmes de santé graves et, dans les cas graves, être mortelle. Le virus se propage par des particules de rhinovirus, des gouttelettes respiratoires, des aérosols produits pendant la parole, la toux et les éternuements. Les symptômes courants comprennent la fièvre, la conjonctivite, un nez qui coule, une toux et des maux de tête, suivis de taches blanches à bleu-blanc sur la muqueuse buccale. Cela est suivi d'une forte fièvre et d'une éruption distincte de rougeole avec des taches brun-rose. Les complications comprennent la pneumonie, l'encéphalite et, dans certains cas extrêmes, la mort. Sander estime qu'une personne sur mille infectées meurt de la rougeole.

L'obligation de se vacciner contre la rougeole est cruciale pour prévenir la propagation de la maladie, surtout considérant l'augmentation des cas même dans les pays disposant d'une protection vaccinale efficace comme l'Allemagne. Le non-respect de cette obligation contribue au nombre plus élevé de cas de rougeole, comme en témoigne l'incidence plus élevée chez la population non vaccinée en Allemagne.

