- Augmentation des cas de préoccupations potentielles en matière de protection de l'enfance

En 2023, on a enregistré une augmentation notable des cas de vulnérabilité juvénile, à la fois cachés et immédiats, en Saxe-Anhalt. Selon le rapport de l'Office statistique, le nombre de risques cachés a augmenté de 264 cas par rapport à l'année précédente, et il y a eu 210 cas supplémentaires de risques immédiats. En conséquence, les services de protection de l'enfance de l'État ont géré un total de 6 161 incidents concernant l'examen de la vulnérabilité juvénile, soit une augmentation d'environ 28 % par rapport à 2022.

Il convient de noter que le nombre de situations ne nécessitant pas d'intervention a également augmenté (+27,5 %), comme il a été rapporté. Le constat le plus fréquent était une menace immédiate pour les nourrissons, qui étaient souvent ignorés.

Bien que le comportement sexuel inapproprié n'ait été que rarement à l'origine de la vulnérabilité juvénile (97 cas), l'Office statistique a annoncé une augmentation significative par rapport à l'année précédente. Les procédures ont été initiées par les autorités de police et judiciaires, ainsi que par les voisins ou les connaissances.

Après avoir pris connaissance de l'augmentation des cas de vulnérabilité juvénile, il est devenu évident que le soutien familial était encore plus crucial. Malgré la forte augmentation des cas de risques cachés et immédiats, de nombreuses familles peinaient à faire face à cette situation.

