augmentation des cas de maladie du légionnaire en Thuringe

En Thuringe cette année, cinq individus ont contracté des maladies et sont décédés à cause de bactéries Legionella, ce qui représente le double du nombre de l'année précédente. Le bilan pour 2022 était également de cinq. Le nombre de cas de Legionella a également augmenté de manière significative dans le Land libre ces deux dernières années. D'ici août, 30 cas ont été signalés, plus du double du nombre enregistré à la même période en 2022. De janvier à août 2023, il y a eu 21 cas, et le total pour 2023 a atteint 38.

Les bactéries Legionella sont des micro-organismes longs et en forme de bâtonnets qui se propagent couramment par l'eau vaporisée, comme dans les douches, les jacuzzis, les humidificateurs ou par les robinets d'eau. L'Institut Robert Koch (RKI) allemand suggère que l'augmentation globale du nombre de cas pourrait être due à une meilleure reconnaissance des cas, à un vieillissement de la population et à des changements climatiques. La combinaison de températures élevées et de pluies plus importantes semble entraîner une augmentation des cas de maladie des légionnaires.

Régionalement, il y a eu un nombre considérable de cas dans le district de Schmalkalden-Meiningen depuis 2023. Cependant, les investigations menées par les autorités sanitaires et environnementales n'ont pas permis de trouver une cause directe, selon le ministère. Une meilleure détection des cas grâce à l'éclaircissement diagnostique des maladies respiratoires pendant les séjours à l'hôpital pourrait être une raison possible.

En général, plus de cas de maladie des légionnaires sont signalés pendant l'été et l'automne. Les raisons de cela pourraient être les voyages pendant la saison des vacances et les risques d'infection associés, comme le suggère l'Institut Robert Koch. Selon le ministère de la Santé, environ 20 % des cas en Thuringe sont liés aux voyages, principalement en Europe du Sud, ce qui correspond à la moyenne nationale.

De plus, les bactéries peuvent se multiplier plus efficacement dans l'eau qui n'est pas régulièrement renouvelée dans les canalisations des habitations des résidents pendant leurs voyages. Les températures plus élevées favorisent également la croissance de Legionella dans l'eau froide ou les systèmes de refroidissement.

Pour se protéger contre la Legionella, le ministère recommande de faire couler l'eau occasionnellement dans les appartements et les maisons vides, ainsi que dans les douches et les lavabos peu utilisés.

La maladie des légionnaires, une forme de légionellose, a été identifiée pour la première fois en 1976 lors d'un congrès d'une association de vétérans aux États-Unis, où plusieurs participants ont contracté l'infection pulmonaire inhabituelle.

Les statistiques suivantes indiquent un doublement des cas de Legionella en Thuringe depuis 2021, avec 30 cas signalés d'ici août 2023. Les autorités sanitaires suivantes à Schmalkalden-Meiningen enquêtent actuellement sur une augmentation significative des cas de Legionella dans ce district depuis le début de 2023.

