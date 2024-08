- Augmentation des cas de globules bleus signalés en Thuringe

Maladie de la langue bleue continue de se propager en Thuringe. Les premiers cas de cette affection ont été identifiés sur deux fermes ovines situées dans la région de Gotha, frontalière du district de Wartburg, selon l'annonce des autorités du district de Gotha.

Auparavant, la maladie avait été détectée chez 7 moutons et 4 vaches en Thuringe depuis mi-août. Les districts touchés étaient l'Eichsfeld avec 6 cas, le Wartburg (4) et le Nordhausen (1).

La maladie de la langue bleue, plus précisément de sérotype 3, se propage depuis l'Europe du Nord-Ouest, y compris les Pays-Bas et la Belgique, vers la Thuringe depuis octobre 2023. Elle ne représente pas un danger pour les humains, mais peut causer de la fièvre et une perte d'appétit chez les animaux comme les moutons et les vaches.

D'ici au 23 août, plus de 4 800 exploitations infectées ont été signalées dans tout le pays, avec 2 465 dans le Land de Rhénanie-du-Nord-Westphalie, selon l'Institut Friedrich-Loeffler.

Malgré la présence de la maladie de la langue bleue dans plusieurs districts de Thuringe, seuls quelques cas avaient été enregistrés tandis que les 'autres' régions restaient indemnes. Suite à la détection de la maladie sur des fermes ovines à Gotha, les autorités surveillent de près les autres 'autres' régions pour prévenir toute propagation potentielle.

Lire aussi: