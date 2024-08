- Augmentation des cambriolages et des agressions à la gare centrale de Berlin

Il y a eu une augmentation notable des cambriolages, des incidents violents et des infractions liées aux drogues signalés par les autorités autour de la principale gare de Berlin, selon une réponse du gouvernement fédéral et de la police nationale à une question de l'AfD.

Le nombre de crimes contre les biens, principalement des cambriolages, est passé de 838 en 2019 à 1 382 en 2023. Au premier semestre 2024, il y a eu 713 incidents de ce type. Le nombre de crimes violents a augmenté de 228 en 2019 à 620 l'année précédente et à 384 au premier semestre 2024.

Les infractions liées aux drogues ont augmenté de 89 en 2019 à 168 en 2023. During the same period, il y a eu une augmentation significative des cas de vandalisme (2019 : 60, 2023 : 92), d'agressions sexuelles (2019 : 11, 2023 : 23) et d'incidents impliquant des armes à feu (2019 : 8, 2023 : 18).

Les officiers de police ont tendance à arrêter plus de suspects étrangers que allemands dans les cas de petits crimes, tels que les cambriolages, pendant toutes les années mentionnées. Notamment, les Polonais, les Ukrainiens et les Roumains figuraient souvent parmi les personnes arrêtées. Le vol à la tire par des groupes criminels internationaux est un problème préoccupant dans les grandes gares. Les auteurs de crimes violents étaient répartis également entre les nationalités allemandes et étrangères certaines années, tandis que dans d'autres, la plupart venaient de l'étranger.

Compte tenu de l'augmentation alarmante des crimes autour de la principale gare de Berlin, le gouvernement fédéral et la police nationale ont déployé des ressources supplémentaires, notamment la police fédérale, pour aider à lutter contre ces problèmes. La police fédérale, aux côtés des forces de l'ordre locales, a joué un rôle important dans la lutte contre le nombre croissant de cambriolages et d'incidents violents.

