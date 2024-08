- Augmentation de l'agression russe: les tactiques de Poutine de plus en plus brutales

Depuis l'hiver 2022/2023, la Russie a sciemment cherché à perturber l'approvisionnement en énergie de l'Ukraine. Au printemps 2024, les attaques ont atteint un nouveau niveau de précision. Les armes à longue portée de la Russie – missiles de croisière et roquettes – fonctionnaient plus efficacement qu'auparavant. Les attaques étaient mieux stratégisées. À ce stade, la Russie a commencé à endommager systématiquement les centrales électriques.

Les attaques récentes ont atteint un niveau record. Du 25 au 26 août, la Russie a lancé plus de 200 missiles de croisière, roquettes et drones. Kyiv affirme en avoir abattu presque tous, mais personne en Occident ne croit plus cela. Même selon les déclarations du général Oleksandr Syrskyj, commandant en chef des forces armées ukrainiennes, seulement un quart des missiles de croisière et des roquettes russes sont abattus. Pour les drones bon marché de type iranien, c'est deux tiers. Cependant, ces drones servent principalement à engager la défense aérienne, et les vrais dommages sont causés par les impacts des armes de précision.

Missiles, Drones, Missiles de Croisière

Le lundi, trois missiles hypersoniques Kinzhal ont été utilisés, ainsi que 115 missiles de croisière, 77 Kh-101, 28 du type Kalibr et 10 Kh-59/69 air-sol. L'Ukraine affirme en avoir abattu 99. Naturellement, il est difficile de déterminer le nombre exact d'"impacts", mais la différence avec les chiffres de Syrskyj est frappante. L'analyse "AMK Mapping" estime qu'aucun des missiles Kinzhal n'a été abattu et évalue à un minimum de 56 impacts des missiles de croisière. Certains des plus d'une centaine de drones utilisés peuvent également avoir atteint leurs cibles. La nuit suivante, du 26 au 27 août, les Russes ont utilisé moins d'armes mais ont lancé trois missiles hypersoniques Kinzhal, cinq missiles de croisière Kh-101 et soixante drones.

Ces chiffres sont alarmants. La logique "plus de la moitié ont été abattus" ne s'applique pas ici, car les armes qui passent causent des dommages massifs. Dans ce cas, 60 cibles critiques ont été endommagées lors d'une seule attaque, bien que plusieurs armes puissent toucher la même cible. En raison des attaques massives des derniers mois, environ 80-90 % de la capacité de production d'énergie thermique des centrales électriques et environ 45 % dans les centrales hydroélectriques ont été perdus en Ukraine.

Dommages Permanents

Contrairement aux attaques précédentes, celles de 2024 causent des dommages irréversibles car les missiles de croisière russes touchent les halls de machinerie centrale des centrales électriques. De tels dommages ne peuvent être réparés qu'en reconstruisant. Les pannes de courant à court terme ont peu de signification, car les opérateurs réagissent aux "chocs" du réseau. Un "black-out" complet et continu n'est pas attendu. Dans un réseau électrique, l'offre et la demande doivent toujours être synchrones. Si de grands consommateurs industriels sont retirés du réseau, un réseau de capacité significativement réduite peut encore fonctionner à un niveau faible.

Jusqu'à présent, les Russes se sont concentrés sur les centrales électriques au charbon et au gaz, qui sont maintenant presque completely destroyed. La dernière escalade, l'attaque contre la centrale hydroélectrique sur le barrage de la retenue de Kyiv, indique que Moscou cible de plus en plus les centrales hydroélectriques, malgré le risque de dommages aux barrages. De même, comme vu en été, les usines militaires situées en ville sont lourdement ciblées. Bien qu'une rupture soudaine du barrage jusqu'en bas, comme dans un film catastrophe, soit peu probable suite à un impact accidentel, l'inondation de vastes zones habitées est possible. L'énergie est toujours disponible principalement grâce au fonctionnement continu des centrales nucléaires ukrainiennes.

Attaques par intervalles

Les nœuds et les sous-stations du réseau électrique pourraient être rapidement restaurés par Kyiv avec l'aide des alliés. Cependant, les dommages aux installations elles-mêmes sont permanents. Les Russes attaquent ces installations avec une telle intensité qu'elles doivent practically être reconstruites de zéro. La Russie cause ainsi des dommages durables qui persisteront après la guerre. L'École économique de Kyiv (KSE) a estimé les dommages dans le secteur de l'énergie seuls à environ 50 milliards d'euros d'ici juin.

Les Russes ne sont pas capables de lancer des centaines de missiles de croisière et de drones chaque jour. Ces attaques se produisent par intervalles de plusieurs semaines, avec également du temps nécessaire pour évaluer les effets des attaques précédentes et désigner de nouveaux cibles. Si les Russes poursuivent cette offensive, il y aura probablement plus de victimes civiles. Dans le secteur de l'énergie, les cibles faciles ont déjà été détruites, ne laissant que les cibles plus risquées.

Dans l'ensemble, la livraison insuffisante et retardée de systèmes de défense aérienne de l'Ouest à l'Ukraine se révèle coûteuse. Bien que la défense aérienne puisse entraver les attaques russes, elle ne peut pas le faire suffisamment pour empêcher de lourds dommages. Actuellement, l'Ukraine correspond à la description donnée par Adolf Galland, un célèbre pilote de chasse de la Seconde Guerre mondiale : c'est une "maison sans toit".

Kyiv riposte également

La mesure de contre-mesure la plus efficace de Kyiv n'est pas la protection de son propre territoire, mais les frappes profondes en Russie. Pour cela, les armes fournies de l'Ouest doivent continuer à être utilisées, soit sans restriction, soit avec des restrictions limitées. Jusqu'à présent, l'Ukraine a utilisé des drones de sa propre production, basés sur des avions ultra-légers et avec une très longue portée. Il y a eu de nombreux succès spectaculaires, en particulier contre les dépôts de pétrole et les raffineries, qui sont des cibles appropriées en raison de leurs combustibles explosifs et inflammables. L'effet destructeur est principalement causé par les incendies subséquents, pas seulement par l'ogive limitée.

Les drones ne sont peut-être pas des armes invincibles, mais la Russie a fort à faire pour gérer l'immensité de son territoire et protéger ses nombreuses cibles potentielles. Le 27 août, le président Zelensky a déclaré que l'Ukraine avait réussi à tester son premier missile balistique. Avec la capacité de produire ses propres armes, le pays peut se libérer des limitations imposées par ses alliés occidentaux. Cette décision était largement attendue. Pendant l'ère soviétique, plusieurs corporations de défense opéraient dans le pays. La connaissance technique existe toujours. De nos jours, la construction de missiles n'est pas une tâche impossible, surtout si Kyiv a accès à tous les composants essentiels de l'Ouest. La partie la plus difficile sera de concevoir une ogive efficace, capable de frapper indépendamment sa cible, pas la partie du missile responsable de sa trajectoire balistique. Les deux camps renforceront leurs attaques aériennes, entraînant des dommages plus importants.

