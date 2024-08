- Augmentation de l'abattage des sangliers pendant la période de chasse 2023-2024

Pour la saison de chasse 2023/24, il y a eu une augmentation significative du nombre de sangliers abattus en Saxe-Anhalt. Selon le Bureau administratif de l'État à Halle, un total de 29 650 sangliers ont été abattus, soit une augmentation de 3 123 par rapport à l'année précédente. Les prévisions suggèrent que cette tendance se poursuivra. Il est crucial de surveiller de près ce développement compte tenu de la propagation de la fièvre africaine porcine. La Saxe-Anhalt offre des incitations sous forme de prime d'abattage pour contrôler la population de sangliers.

Au total, 81 582 animaux ont été chassés pendant l'année de chasse, représentant une augmentation d'environ 1 800 par rapport à l'année précédente, selon le Bureau administratif de l'État. Cependant, ce nombre reste inférieur à la moyenne à long terme de 2003 à 2020.

Les facteurs contribuant à cette baisse sont nombreux. La présence de lynx et de loups, en particulier dans les régions comme le Harz, a entraîné une diminution de la population de cerfs.

Les cerfs, avec 216 animaux abattus, ont atteint un nouveau plus bas. Ce chiffre représente une diminution de 51 animaux par rapport à l'année précédente. Les cerfs sont actuellement l'espèce de gibier avec la plus petite population et sont actuellement en danger critique.

Les chevreuils ont été les animaux les plus fréquemment chassés dans l'État lors de l'année de chasse précédente. Au total, 43 135 animaux ont été abattus, soit une diminution de 1 329 par rapport à l'année précédente. Le nombre de cerfs rouges a continué de baisser à 4 390. Le nombre de cerfs abattus a augmenté de 118 à 4 191.

Malgré l'augmentation de l'abattage de sangliers, d'autres espèces de gibier comme les cerfs et les cerfs rouges sont en déclin. La population de cerfs, en particulier, est en danger critique, avec seulement 216 abattus lors de la dernière saison de chasse, une diminution significative par rapport à l'année précédente.

