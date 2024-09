" Augmentation de la fréquence et de l'intensité ": un spécialiste élucide les raisons des pluies extrêmes

14:34 Chemins de Fer Fédéraux Autrichiens Prolongent l'Avis de Voyage UrgentEn raison des incidents météorologiques graves dans de vastes régions d'Autriche, les Chemins de Fer Fédéraux Autrichiens (ÖBB) ont prolongé l'avis de voyage urgent en vigueur depuis le vendredi 13 septembre 2024 jusqu'au jeudi 19 septembre 2024. "Nous conseillons vivement à tous les passagers de reporter tout voyage non essentiel pendant cette période à une date ultérieure", conseille ÖBB sur son site web. Les billets achetés précédemment restent valables jusqu'au 22.9.

14:19 Le Bilan des Décès Lieés aux Inondations en Europe S'élevaitLe bilan des décès liés aux inondations dans certaines parties de l'Autriche, de la Pologne, de la Roumanie et de la République tchèque a augmenté à au moins onze. Les autorités autrichiennes rapportent deux décès supplémentaires. En République tchèque, une personne a péri dans la rivière Krasovka dans la région de Moravie-Silésie à l'est, comme l'a rapporté le président de la police Martin Vondrasek à la radio publique. Auparavant, huit décès avaient été enregistrés dans les quatre pays. Les autorités tchèques rapportent également au moins sept personnes portées disparues.

14:04 Le Gouvernement Fédéral Étend son Aide aux Européens Touchés par les InondationsLe gouvernement fédéral exprime son soutien aux personnes touchées par les inondations dans divers pays européens. "Les gens dans nos pays voisins, nos partenaires en Europe, et les gens ici doivent savoir : nous surveillons de près la situation et sommes prêts à aider", déclare la porte-parole adjointe du gouvernement Christiane Hoffmann à Berlin. Les dégâts en Autriche, en République tchèque, en Pologne et en Roumanie sont souvent catastrophiques. Hoffmann déclare : "Nous voyons ces images avec horreur et sommes attristés par les nouvelles de décès et de personnes portées disparues. Au nom du gouvernement fédéral, nous présentons nos condoléances et nos sympathies à toutes les personnes touchées."

13:43 Orbán Repousse ses Engagements à l'Étranger en raison des InondationsLe Premier ministre hongrois Viktor Orbán repousse tous ses "engagements à l'étranger" en raison des inondations en Hongrie. "En raison des conditions météorologiques extrêmes et des inondations en cours en Hongrie, j'ai reporté tous mes engagements à l'étranger", poste Orbán sur X. Il ne fournit pas plus de détails. Orbán était prévu pour participer à un débat sur le programme de la présidence hongroise du Conseil de l'UE pendant six mois au Parlement européen à Strasbourg le mercredi. Le politique populiste de droite est souvent confronté à de vives critiques de la part du Parlement européen et de la Commission européenne.

13:12 Ostrava Sous l'Eau : Ruptures de Digues dans la Troisième Ville la Plus Grande de République TchèqueLes évacuations ont été prolongées à Ostrava, la troisième ville la plus peuplée de République tchèque, en raison d'un danger d'inondation aigu. "Il y a eu des ruptures de digues visibles dans plusieurs districts", déclare le ministre de l'Environnement Petr Hladik après une réunion d'urgence. Les habitants ont été en partie secourus en bateau gonflable. Selon les estimations, environ 100 mètres cubes d'eau par seconde s'écoulent à travers les brèches. Des efforts sont déployés pour combler les brèches avec des pierres. Ostrava, avec environ 285 000 habitants, se trouve à la confluence de plusieurs rivières, dont l'Oder et l'Opava. La ville minière et industrielle se trouve à environ 280 kilomètres à l'est de Prague. La circulation ferroviaire vers Ostrava et plus loin vers la Pologne reste complètement interrompue. Une centrale électrique a dû être fermée. À proximité de Bohumin, les réseaux électriques et mobiles sont tombés en panne en raison des inondations. L'approvisionnement en eau a été coupé dans de nombreux endroits.

12:33 Record de Pluie : 450 Litres d'Eau par Mètre Carré dans une Ville TchèqueLes précipitations de la dépression "Anett" sont immenses : depuis vendredi, 450 litres d'eau par mètre carré sont tombés à Serec, en République tchèque, près de la frontière polonaise. Il s'agit du plus haut total de ces derniers jours, explique l'expert météo d'ntv.de Oliver Scheel. En Allemagne, Ruhpolding/Berchtesgadener Land est en tête avec 320 litres en quatre jours. En Autriche, 364 litres sont tombés dans la région de St. Pölten, et 369 litres à Lilienfeld. À Vienne, 279 litres ont été mesurés, mais les stations de mesure ont ensuite échoué, donc les quantités exactes ne sont pas disponibles pour le moment. En Pologne, le plus de pluie est tombé à Katowice, avec 200 litres.

12:25 Roumanie : Les Eaux de Crue Fennent Six Victimes dans la Région des CarpatesDes pluies torrentielles et des inondations graves dans la région des Carpates en Roumanie ont entraîné la mort d'au moins six personnes. Les régions de Galati, Vaslui et Iasi dans l'est du pays ont été principalement touchées. Environ 300 personnes ont dû être secourues, et environ 6 000 fermes ont été inondées. Parmi les victimes, il y a principalement des personnes âgées, dont deux femmes âgées de 96 et 86 ans. Le niveau d'alerte maximale pour les inondations reste en vigueur jusqu'à midi. Les villages éloignés sont principalement touchés. Les gens ont grimpé sur les toits pour éviter d'être emportés par les inondations. Plusieurs centaines de pompiers ont été déployés.

11:33 Autriche : Deux Victimes de Plus des InondationsEn Autriche, deux personnes de plus ont péri dans les incidents de crue, selon les rapports de police. Un homme de 70 ans et un homme de 80 ans sont décédés dans leurs maisons respectives dans des communes de Basse-Autriche. Les hommes âgés ont malheureusement été victimes des eaux de crue à l'intérieur de leurs habitations. Plus tôt, un pompier est également décédé en pompant une cave. Des conditions météorologiques extrêmes prévalent dans l'est de l'Autriche en raison de pluies continues depuis plusieurs jours. Plus de 1800 bâtiments ont déjà été évacués, et de nombreuses routes ont été fermées en raison des inondations.

11:01 Wrocław se prépare à une vague de crueSuite à de fortes tempêtes et des inondations dans le sud-ouest de la Pologne, Wrocław (Breslau) en Basse-Silésie se prépare à une vague de crue. Le maire Jacek Sutryk a déclaré l'alerte de crue imminente pour la ville sur l'Oder. Les mesures comprennent la surveillance constante des digues, le contrôle et la protection des canaux, et la fermeture des passages de digue, selon l'annonce de Sutryk sur Facebook. La vague de crue est attendue à Wrocław le mercredi. Les prévisions antérieures suggérant un impact minimal sur Wrocław ont été révisées, selon le maire. Bien que la crue ne soit pas prévue atteindre l'intensité de la crue de l'Oder de 1997 qui a submergé un tiers de la ville, Sutryk souligne les infrastructures améliorées, avec de nouvelles digues, bassins de rétention et polders. Il espère que les eaux de crue ne pénétreront pas dans la ville.

10:35 La dirigeante autrichienne sur la situation des inondations : "C'est toujours critique"Malgré une pausebrief dans les précipitations nocturnes, la situation des inondations dans l'est de l'Autriche reste très tendue. "Ce n'est pas fini, c'est toujours critique, c'est toujours dangereux", dit la gouverneure de Basse-Autriche, Johanna Mikl-Leitner. Jusqu'à 80 litres d'eau par mètre carré sont attendus régionalement lundi. Un point préoccupant maintenant est les barrages, les autorités avertissant du plus haut risque d'effondrement de barrage. La vie publique est presque à l'arrêt avec plus de 200 routes fermées, 1800 bâtiments évacués et de nombreux étudiants et enfants en garderie restant à la maison, selon Mikl-Leitner. Environ 3500 ménages sont actuellement sans électricité. L'ampleur des dommages est actuellement impossible à estimer. "Une aide sera fournie aux victimes des inondations dans tous les cas", dit la dirigeante de l'État. Ces derniers jours, jusqu'à 370 litres d'eau par mètre carré sont tombés régionalement en Basse-Autriche - plusieurs fois la quantité mensuelle habituelle.

10:10 Au bord du niveau trois : les niveaux de l'Elbe persistentEn Saxe, les niveaux de l'Elbe continuent de monter. Selon le centre de crue de l'État, le niveau à Dresde était de 5,54 mètres le matin. Le seuil de six mètres devrait être dépassé plus tard dans la journée. Atteindre cette valeur déclencherait le deuxième plus haut niveau d'alerte trois. Les inondations peuvent potentiellement affecter les zones construites. Le niveau à Schöna sur l'Elbe près de la frontière tchèque a déjà atteint ce niveau, avec une valeur de 6,09 mètres. Le niveau d'alerte trois est également en vigueur sur la Neiße de Lusace près de la frontière polonaise. Le niveau d'eau y était de 5,56 mètres, à quelques centimètres du plus haut niveau d'alerte quatre. Une section de la route fédérale 99 à Görlitz a été fermée pour des raisons de sécurité, a confirmé un porte-parole de la police. Le niveau d'alerte pour le niveau trois est de 4,80 mètres ici.

09:49 Inondations centenaires en République tchèque : un homme périt dans les inondationsLes autorités de la République tchèque ont confirmé la première victime des inondations. Au moins sept personnes sont portées disparues. Un individu a péri dans la petite rivière Krasovka dans le district de Bruntál dans l'est de la Moravie-Silésie, selon le président de la police Martin Vondrasek à la radio publique. Trois personnes qui se trouvaient dans une voiture qui a glissé dans une rivière en furie près de Jeseník dans les montagnes Hrubý Jeseník sont parmi les portées disparues.aucune trace du véhicule n'a été trouvée. D'autres personnes sont tombées dans divers plans d'eau tels que la rivière Otava. Un homme d'une maison de retraite à la frontière avec la Pologne est également porté disparu. Le Premier ministre tchèque Petr Fiala a décrit cela comme une inondation centenaire - une inondation qui se produit statistiquement tous les siècles au même endroit. Avant cela, des décès liés aux inondations ont été signalés d'autres pays de l'UE (voir entrée 06:40): un pompier est décédé en Autriche, un homme en Pologne, et six personnes sont décédées en Roumanie.

09:17 Une femme vérifie le niveau d'eau à Görlitz et tombe dans la NeißeUne femme est tombée dans la Neiße en vérifiant le niveau d'eau à Görlitz. Les premiers rapports de police suggèrent que la femme a glissé au bord de l'eau près de l'hôtel Parkhotel Merkur et est tombée dans la rivière. Elle a dérivé sur environ 700 mètres dans la Neiße avant de se sortir près du barrage de Vierradmuhle. Elle est actuellement soignée à l'hôpital pour hypothermie.

09:00 THW se prépare à de grandes opérations de lutte contre les inondations sur l'Elbe et l'OderL'agence allemande de secours technique (THW) se prépare à des inondations potentielles dans l'est de l'Allemagne. Selon le directeur du THW, Fritz-Helge Voss, lors de l'émission "Morning Magazine" de ZDF, des équipes plus importantes sont préparées pour l'Elbe et l'Oder. Voss conseille aux résidents des zones touchées de préparer un petit kit d'urgence. Il reconnaît que la situation de temps extrême nécessaire n'est pas encore arrivée, mais l'Allemagne a été chanceuse jusqu'à présent. D'ici la fin de la semaine, les rivières Elbe, Neiße et Oder sont attendues pour inonder. Ce week-end, environ 140 membres du THW ont été déployés en Bavière et en Saxe, notamment sur le pont endommagé Carolabridge de Dresde. Cette année, l'Allemagne a déjà connu quatre épisodes importants d'inondations, souligne Voss, soulignant la nécessité de se préparer et d'investir dans l'équipement. "En fin de compte, ce sont des coûts liés au changement climatique", conclut-il.

08:43 Le gouvernement polonais convoque une réunion d'urgenceLe Premier ministre Donald Tusk a convoqué une réunion d'urgence du cabinet lundi suite aux importantes inondations dans le sud-ouest de la Pologne. Tusk a préparé un décret pour déclarer l'état d'urgence, mais la décision nécessite l'approbation du cabinet. Les pluies torrentielles dans le sud-ouest de la Pologne, près de la frontière tchèque, ont entraîné des inondations. La ville de Nysa, dans la région d'Opole, a été particulièrement touchée pendant la nuit, avec l'hôpital local submergé par les eaux de la rivière Glatzer Neiße. Un total de 33 patients, y compris des enfants et des femmes enceintes, ont été évacués en bateau.

08:15 En Bavière : Plus de pluie et de niveaux d'eau en hausse prévusLa situation des inondations en Bavière reste précaire dans certaines régions, avec de la pluie prévue. Selon les rapports de police, il n'y a pas eu de changements significatifs dans les régions touchées pendant la nuit. Cependant, la trêve n'est pas en vue : le Service d'information sur les eaux (SIE) prévoit une hausse des niveaux d'eau car la pluie prend congé du début de la semaine. Les régions de Passau sur le Danube, Vilshofen sur la Vils et Munich sur l'Isar sont parmi celles qui devraient voir une hausse. Une amélioration est attendue à partir de mercredi, selon le Service météorologique allemand (DWD). Jusqu'à mardi, le DWD prévoit des précipitations constantes des Alpes à l'avant-pays, avec des intensités de pluie allant jusqu'à 40 à 70 litres par mètre carré et un maximum de 90 litres dans les zones stagnantes.

07:32 République tchèque : Pas de répit en vue - Les niveaux d'eau continuent de grimperLes zones inondées et submergées en République tchèque ne voient aucun répit. L'onde de crue de la rivière March (Morava) a atteint Litovel, à environ 200 kilomètres à l'est de Prague, où des rues entières ont été submergées. Les autorités de la ville de 10 000 habitants exhortent les citoyens à ne pas entraver les services d'urgence. "Nous nous attendons à une nouvelle hausse du niveau d'eau de la rivière dans les heures à venir", prévient le maire sur les réseaux sociaux.

07:03 Effondrement de barrage déclenche des inondations dévastatrices en PologneLes habitants de la région de Glatzer Neiße en Pologne s'inquiètent des inondations qui se dirigent vers leur localité. Des vidéos ont capturé la fureur des eaux de crue.

06:40 Misère due aux inondations en Europe : Des décès signalés en Pologne et en RoumanieLa Pologne, la République tchèque et le Lower Austria font face aux conséquences d'inondations historiques, tandis que les conditions en Roumanie restent critiques après des précipitations importantes. Au moins huit personnes ont perdu la vie dans divers pays européens en raison des inondations : un pompier en Autriche, un homme en Pologne et six personnes en Roumanie.

06:12 République tchèque : Evacuations obligatoires en raison des inondationsDes tempêtes ont vu les eaux de crue submerger des villes entières telles que Jeseník dans les montagnes des Jeseníky et Krnov près de la frontière polonaise tout au long du week-end. À Jeseník, les services d'urgence ont secouru des centaines de personnes en bateau et en hélicoptère. Après le retrait des eaux de crue, il y avait un risque d'effondrements dans plusieurs régions.

05:49 Passagers de croisière bloqués à Vienne en raison des inondationsLes passagers d'un navire de croisière ne peuvent pas quitter Vienne en raison des importantes inondations causées par les précipitations sur le Danube. Environ 100 passagers et 40 membres d'équipage à bord du "Thurgau Prestige" ne peuvent actuellement pas partir, selon SRF, citant Thurgau Travel. Les passagers ne peuvent pas quitter le navire car la passerelle est inondée. D'autres navires à Vienne sont également bloqués, et les autorités décideront quand et si les passagers pourront partir, selon Thurgau Travel. Les passagers ont été informés qu'ils devront peut-être rester à bord jusqu'à au moins mardi. Le "Thurgau Prestige" était prévu pour voyager de Linz à Budapest et retour, mais est maintenant bloqué à Vienne.

La tempête tropicale "Anett", connue internationalement sous le nom de "Boris", a causé des inondations généralisées et des précipitations importantes en Pologne, en République tchèque, en Autriche et en Roumanie. Au moins huit décès ont été signalés jusqu'à présent.

Les Pays-Bas ont exprimé leur solidarité avec les pays touchés par les inondations en Europe, notamment l'Autriche, la République tchèque, la Pologne et la Roumanie. Le gouvernement néerlandais a promis de fournir toute l'aide et le soutien nécessaires pendant cette période difficile.

Les inondations en Europe ont également touché les pays voisins, les Pays-Bas ayant des niveaux de rivière élevés en raison de l'eau en excès en provenance d'Autriche et d'autres pays. Les autorités néerlandaises ont émis des avertissements et surveillent de près la situation pour prévenir tout risque de inondations dans les régions néerlandaises.

Lire aussi: