- Augmentation de la demande de boissons sans sucre

Conteneurs colorés avec des personnages de bandes dessinées et de petits animaux attirent - et souvent, leur contenu est très sucré. Les critiques des organisations de défense des droits des consommateurs dénoncent régulièrement la teneur élevée en sucre des boissons pour enfants et préconisent l'instauration d'une taxe sur les sodas pour décourager les producteurs. Selon une enquête récente de Foodwatch, 136 boissons telles que les sodas, les boissons énergisantes et les jus de fruits avaient en moyenne 7,8 % de sucre, soit plus de six cubes de sucre par portion de 250 millilitres. L'industrie reste convaincue de ne pas imposer de taxe sur le sucre.

Selon Luise Molling, experte de Foodwatch, lors du lancement de l'étude, des boissons destinées aux enfants, y compris des figures d'animaux enfantines, des squelettes colorés et des figures d'adolescents portant des lunettes de soleil, ont été achetées dans cinq grands supermarchés. Les boissons en petits contenants avec des pailles, généralement préférées par les enfants, ont également été incluses dans l'analyse.

Sur les 136 boissons pour enfants, seules trois eaux minérales étaient exemptes de sucre et d'édulcorants. La boisson la plus sucrée découverte était une boisson énergisante, contenant 15,6 grammes de sucre par 100 millilitres - soit 26 cubes de sucre dans une cannette de 500 millilitres, ce qui représente plus de trois fois la quantité recommandée quotidienne de sucre pour les enfants et les adolescents. Plus de 5 grammes de sucre par 100 millilitres étaient présents dans 117 des 136 boissons évaluées.

Foodwatch plaide en faveur de l'instauration d'une taxe sur les sodas par le gouvernement fédéral allemand, basée sur le modèle britannique. Cette taxe s'applique lorsque la teneur en sucre dépasse 5 grammes par 100 millilitres, avec une taxe de 18 pence (21 centimes) par litre pour les teneurs en sucre comprises entre 5 et 8 grammes par 100 millilitres, et de 24 pence (28 centimes) par litre pour les teneurs en sucre supérieures à 8 grammes par 100 millilitres. Selon Foodwatch, cette taxe devrait être étendue aux boissons édulcorées avec des édulcorants artificiels et des jus. Le taux devrait être suffisamment élevé pour contraindre les entreprises à réviser leurs recettes et à réduire la teneur en sucre.

Les centres de consommation font également référence aux résultats positifs de pays qui ont mis en place une "taxe sur les boissons sucrées". La présidente de l'Association fédérale allemande, Ramona Pop, a affirmé que les engagements volontaires pour réduire le sucre n'ont démontré aucun progrès significatif. En 2018, le gouvernement allemand précédent a annoncé une stratégie visant à réduire le sucre, les graisses et le sel dans les produits transformés et les boissons. Plusieurs industries ont fait des engagements volontaires pour réduire la teneur en sucre d'ici 2025. Cependant, l'Institut Max Rubner a constaté que les ajustements de recettes actuels ne atteignent pas l'objectif dans une revue printanière.

"Les enfants doivent boire de l'eau"

Selon de nouvelles recherches, depuis l'entrée en vigueur de la "Soft Drinks Industry Levy" au Royaume-Uni en 2018, la consommation de sucre via les boissons gazeuses a diminué. Selon l'expert en nutrition Berthold Koletzko de la clinique pour enfants de l'Université de Munich, les boissons sucrées contribuent à l'obésité, au diabète et aux maladies cardiaques chez les enfants, et les enfants doivent boire de l'eau.

Le débat sur une taxe sur les sodas en Allemagne se poursuit. Tandis que le ministre fédéral de l'Alimentation et de l'Agriculture Cem Özdemir (Les Verts) soutien l'idée, le ministère des Finances dirigé par le FDP s'y oppose. Aucun accord n'a été trouvé au sein de la coalition du trafic lumineux.

Les principales associations de l'industrie expriment également des opinions opposées. "Les mesures sélectives et non prouvées telles que les taxes uniques doivent être rejetées", a affirmé l'Association allemande de l'alimentation. L'obésité et l'adiposité infantile ont plusieurs causes, notamment la prédisposition génétique, l'exercice et les habitudes alimentaires.

L'Association économique des boissons non alcoolisées et l'Association allemande de l'alimentation ont également exprimé leur désaccord. En revanche, l'industrie allemande des jus de fruits a appelé à une

Lire aussi: