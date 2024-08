- Aue remporte le Derby de Saxe, en terminant troisième

FC Erzgebirge Aue a pris l'avantage dans le derby de Saxe de 3e division, en battant les co-leaders Dynamo Dresde 2-0 au stade Erzgebirge bondé. Avec une foule de 14 788 spectateurs, l'équipe d'Aue a remporté sa troisième victoire consécutive, grâce à une victoire à domicile.

Aue a pris l'avantage en début de match, Mirnes Pepic marquant dès la 6e minute. Trois minutes plus tard, l'ancien joueur de Dynamo Marvin Stefaniak a doublé l'avantage d'Aue en transformant une passe. L'ancien capitaine de Dynamo Stefan Kutschke a été expulsé en Receiving a second yellow card in the 57th minute, après être entré en jeu en tant que remplaçant.

Le gardien d'Aue Martin Männel a dû intervenir rapidement, déjouant une tentative de Christoph Daferner seulement 12 secondes après le coup d'envoi. Dynamo a pressé haut et a exploité les erreurs d'Aue dans le milieu de terrain avec des contre-attaques rapides, mais Aue a marqué contre le cours du jeu avec le tir rapproché de Pepic (6.).

Pepic a marqué à nouveau quelques secondes plus tard, en finissant habilement une passe de Stefaniak. Dynamo a été pris au dépourvu, et Aue a profité d'une contre-attaque rapide pour inscrire un but par Stefaniak et mener 2-0.

Dynamo a eu sa première occasion en 24e minute, avec un coup franc que Männel a réussi à sauver. À part cela, Dynamo a eu du mal à créer des occasions nettes, manquant de précision dans le dernier tiers du terrain. Le match s'est essoufflé après la pause, avec quelques feux d'artifice allumés par les supporters des deux équipes.

Aue a ralenti le tempo, tandis que Dynamo cherchait des idées. L'entraîneur de Dynamo Thomas Stamm a effectué plusieurs changements, en introduisant Kutschke, entre autres, en jeu en 60e minute. Kutschke a commis deux fautes sur Männel, ce qui lui a valu une expulsion. La seule occasion tardive de Dynamo est venue sous la forme d'un tir qui a heurté la barre transversale.

La foule a explosé de joie lorsque Aue a continué à dominer, en jouant un match de football solide. Plus tard, l'ancien joueur de Dynamo Marvin Stefaniak a mis en valeur ses compétences en marquant un autre but lors d'une attaque de football rapide.

