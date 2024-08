- Aue espère une petite sensation dans le jeu bonus

Le club de football de troisième division FC Erzgebirge Aue vise à créer une surprise dans le DFB-Pokal. "Nous n'avons peut-être que 20 pour cent, mais c'est là-dessus qu'il faut se concentrer", a déclaré l'entraîneur d'Aue Pavel Dotchev avant le match à domicile du premier tour contre le club de Bundesliga Borussia Mönchengladbach samedi (13h00 CET/Sky). "Nous avons bien joué en équipe lors des deux premiers matches. J'espère que nous pourrons réaliser une petite sensation."

Pour le Bulgare de 58 ans, le match est un bonus, une récompense pour la saison terminée. "Nous avons un stade plein, un adversaire attrayant, que demander de plus ?" a-t-il demandé. Et avec deux victoires lors des deux premiers matches de championnat contre Hannover 96 II et le relégué VfL Osnabrück, l'outsider est déjà dans un certain rythme, tandis que Gladbach joue son premier match officiel. De plus, l'entraîneur expérimenté sort ses astuces du passé. En tant qu'entraîneur de Preußen Münster, il a remporté un match contre Werder Bremen 4-2 après prolongation le 19 août 2012.

Les souvenirs du capitaine Männel

Martin Männel, qui était gardien de but lors du match de premier tour contre l'équipe de Niederrhein le 14 août 2010, a des souvenirs moins agréables. Le gardien de but a eu du mal avec les cheveux du défenseur brésilien de Gladbach Dante lors des corners et n'a pas pu empêcher la défaite 1-3. "Le résultat m'est resté en mémoire", a déclaré le joueur de 36 ans, "nous n'avons pas joué un mauvais match à l'époque, et le résultat était un peu trop élevé. Nous aurions pu réaliser une petite sensation."

Comme Dotchev, Männel mise sur le rythme de jeu existant et les matches de préparation contre Borussia Dortmund et RB Leipzig comme source de confiance. Le capitaine appelle au même courage qu'au cours des matches précédents pour obtenir un résultat plus positif cette fois-ci qu'il y a 14 ans : "20 pour cent signifie que ce n'est pas impossible."

