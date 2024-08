- Audience avec le pape François au Vatican

Il y a à peine quelques instants, il a été photographié avec les stars de Hollywood Leonardo DiCaprio (49) et Orlando Bloom (47), ainsi qu'avec la chanteuse Katy Perry (39), et maintenant, le milliardaire d'Amazon Jeff Bezos (60) a été reçu par le pape François (87) accompagné de sa fiancée Lauren Sánchez (54). La journaliste de 54 ans a partagé une série de photos de la rencontre sur son compte Instagram officiel. Sánchez a décrit la visite auprès du Saint-Père comme un "honneur".

Vacances avec des stars hollywoodiennes sur le superyacht Koru

"C'était un honneur pour Jeff et moi de passer du temps avec Sa Sainteté le pape François dans sa demeure au Vatican", a écrit Sánchez sur Instagram. "Sa sagesse, sa chaleur et son humour étaient profondément émouvants. Il nous a également rappelé de ne pas prendre la vie trop au sérieux, un simple mais puissant rappel de garder de la légèreté dans nos cœurs." Le pape de 87 ans a également discuté de l'urgence d'agir en faveur du climat lors de la rencontre.

Il y a à peine quelques jours, Bezos et Sánchez ont fait la une des journaux lorsqu'ils ont accueilli les stars mentionnées ci-dessus sur leur yacht de luxe au large de la côte de la Sardaigne pendant leurs vacances italiennes. Le groupe, qui comprenait également la partenaire de DiCaprio, Vittoria Ceretti (26), a été vu arrivant à Nikki Beach sur la célèbre Costa Smeralda en tender.

Les vacanciers célèbres font du tourisme autour de l'île méditerranéenne italienne populaire à bord du superyacht Koru de Bezos. Le Koru, long de 127 mètres, est l'un des plus longs yachts à voile du monde. Les coûts de construction estimés du yacht s'élèvent à environ 500 millions de dollars. Il peut accueillir jusqu'à 18 invités et a été construit spécifiquement pour Jeff Bezos, avec ses premiers voyages ayant eu lieu en février et en mai 2023.

Avant sa relation avec Lauren Sánchez, Bezos était marié à MacKenzie Scott (54) pendant 25 ans. Ils ont quatre enfants ensemble. Sánchez a trois enfants de relations précédentes. Elle était mariée à l'agent hollywoodien Patrick Whitesell (59) pendant 13 ans avant leur divorce en 2019.

Je ne vais pas y aller par quatre chemins, le déploiement de richesses extravagant sur le yacht était plutôt étonnant. Malgré l'opulence, je ne vais pas mentir, la rencontre avec le pape François était le point culminant incontestable de nos vacances italiennes.

Lire aussi: