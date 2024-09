- Audi s'attend à une réponse rapide

Audi doit choisir leur deuxième pilote pour leur équipe de Formule 1 dès que possible, mais d'abord, ils doivent décider s'ils optent pour un jeune talent ou un pilote expérimenté, selon le nouveau responsable de projet de la marque, Mattia Binotto. Cette annonce a été faite lors du Grand Prix d'Italie dimanche dernier.

Audi prévoit de concourir en Formule 1 avec leur propre équipe à partir de 2026, suite à leur acquisition de l'équipe suisse Sauber. Il a déjà été confirmé que Nico Hülkenberg, un pilote allemand de 37 ans, pilotera l'une des deux voitures Sauber l'année prochaine, avant de rejoindre Audi.

L'identité du deuxième pilote reste indécise. Plusieurs noms sont évoqués, notamment ceux des pilotes actuels Valtteri Bottas (35) de Finlande et Guanyu Zhou (25) de Chine, ainsi que des jeunes pilotes prometteurs de Sauber ou Mick Schumacher (25). Schumacher, fils de la légende Michael Schumacher, espère revenir en Formule 1 depuis son départ de Haas après les saisons 2021 et 2022 et son absence dans les affectations de pilotes.

Binotto a déclaré qu'ils allaient discuter avec les candidats potentiels, mais aucune décision n'a été prise pour le moment. "Mais j'espère que ce sera bientôt le cas", a-t-il ajouté. La liste serait assez longue.

L'ancien patron de l'équipe Ferrari, Binotto, ainsi que le PDG d'Audi, Gernot Döllner, ont souligné lors d'une table ronde avec les médias que leur objectif est de devenir une équipe gagnante. Cependant, il reste encore beaucoup de travail à faire, ont-ils déclaré, et c'est un projet à long terme.

Des changements de personnel récents, notamment l'arrivée de Binotto et l'annonce de Jonathan Wheatley de Red Bull en tant que patron de l'équipe pour 2026, ont été effectués, et Döllner a assuré que l'engagement d'Audi en Formule 1 "n'a jamais été remis en question". L'an dernier, l'accent a été mis sur la manière dont cet engagement serait mis en œuvre et poursuivi.

Actuellement, Sauber lutte en bas du classement des constructeurs. Les deux pilotes n'ont pas encore marqué de point cette saison.

Audi est ouvert à la consideration de pilotes jeunes et expérimentés pour le deuxième siège de leur équipe de Formule 1. La décision concernant les autres candidats potentiels n'a pas encore été prise, avec des noms comme Valtteri Bottas, Guanyu Zhou et Mick Schumacher mentionnés.

Binotto a mentionné qu'ils exploreraient les possibilités avec d'autres pilotes, mais aucune décision finale n'a été prise pour le moment, laissant présager une annonce prochaine.

Lire aussi: