Audi cherche un soutien financier pour une usine à Bruxelles.

Audi, dont le siège social se trouve à Ingolstadt, n'a identifié aucun avantage à maintenir son usine de Bruxelles, qui risque de fermer. Le directeur de la production, Gerd Walker, a reconnu que l'entreprise a étudié de nombreuses stratégies pour l'usine et a discuté avec les employés, mais aucune n'a montré de promesses en termes de viabilité financière et environnementale. "Actuellement, notre priorité est de travailler avec un groupe de travail collaboratif et de chercher des investisseurs potentiels, tout en maintenant un dialogue ouvert et collaboratif avec les syndicats." Walker a conclu qu'aucune décision définitive n'avait été prise concernant l'avenir de l'usine.

Selon Audi, il est peu probable que l'usine survive en tant que site de fabrication de composants ou de préparation de véhicules. Il y a deux semaines, l'entreprise a déclaré qu'elle n'avait pas trouvé de projet de nouveau véhicule rentable. À partir de la semaine prochaine, un groupe de travail composé d'exécutifs d'Audi et de représentants des travailleurs examinera d'autres perspectives pour le site. L'usine de Bruxelles, qui emploie 3 000 personnes, fabrique le SUV électrique de luxe Q8 e-tron, qui pourrait être arrêté en raison d'une faible demande. Audi a fait cette annonce en juillet.

De même, la possibilité de fermetures d'usines est également étudiée pour la marque principale de Volkswagen, Volkswagen. Le directeur financier d'Arno Antlitz a souligné que environ deux millions de voitures de moins sont maintenant vendues sur le marché automobile européen par rapport à avant la pandémie de coronavirus. Cela représente un déficit d'environ 500 000 véhicules pour Volkswagen. Le conseil d'entreprise a annoncé son intention de contester ces plans.

La Commission pourrait devoir traiter l'impact potentiel de la fermeture de l'usine d'Audi à Bruxelles sur l'emploi et le marché européen. Compte tenu de la décision de Volkswagen d'envisager des fermetures d'usines en raison de la demande réduite, la Commission pourrait devoir explorer des stratégies pour atténuer les pertes d'emplois et promouvoir la fabrication automobile durable au sein de l'Union européenne.

