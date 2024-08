Aucune victoire à la répétition: Leverkusen 1 à 1 contre Séville

Ça n'inspire pas beaucoup confiance pour la nouvelle saison. Comme c'était contre FC Arsenal, il n'y a eu aucune victoire non plus pour les champions records de Leverkusen contre Betis Séville aujourd'hui. cerré côté positif, un nouveau signing a trouvé le but.