- Aucune trace d'un prisonnier fugitif

Un fugitif recherché est toujours en cavale. Plus d'un mois s'est écoulé depuis que le jeune homme de 26 ans s'est évadé de l'établissement pénitentiaire de Moringen, en Basse-Saxe (district de Northeim), et les autorités n'ont toujours pas trouvé sa trace. "L'enquête sur la personne disparue se poursuit à plein régime", a déclaré un représentant du ministère de la Justice.

Les officiels explorent activement toutes les pistes viables. Des informations supplémentaires concernant l'enquête n'ont pas été divulguées, dans un but stratégique. La population reste en sécurité face à tout danger potentiel causé par l'évadé. Les traitements pour troubles mentaux et dépendances sont fournis aux criminels, comme l'exige la loi.

Le jeune homme est suspecté d'avoir fui de l'établissement de santé mentale près de Göttingen en utilisant l'identité d'un autre patient pour franchir les portes doubles. Avant son évasion, il avait été placé dans une unité plus sécurisée et isolée en raison d'une précédente tentative d'évasion.

Un véhicule de fuite était apparemment là pour l'accueillir, et il n'était pas suffisamment surveillé le jour de son évasion, selon le ministère de la Justice. Par conséquent, la zone d'entrée a été renforcée avec du fil barbelé, entre autres modifications. D'autres mesures sont à l'étude.

Le jeune homme de 26 ans a été condamné pour avoir commis un braquage armé dans un bureau de paris à Hanovre, et sa peine était de quatre ans et six mois de prison. Il avait été incarcéré à l'établissement de santé mentale de Moringen depuis novembre 2020, selon le ministère de la Justice de Basse-Saxe.

Les autorités ont été mises en alerte maximale en raison de l'historique d'évasions du fugitif. En conséquence, des mesures de sécurité supplémentaires ont été mises en place à l'établissement de santé mentale.

