- Aucune tendance à des déplacements plus respectueux du climat

Pour la plupart des vacanciers en Basse-Saxe, la voiture reste le moyen de transport le plus important - à la fois pour l'arrivée et le départ et localement. C'est le résultat d'une enquête des Chambres d'industrie et de commerce (IHK) auprès d'environ 450 entreprises touristiques de l'État.

Presque chaque deuxième entreprise a rapporté que plus de 90 pour cent de ses clients arrivent en voiture. De même, presque chaque deuxième entreprise a déclaré que plus de 90 pour cent de ses clients utilisent également leur propre voiture localement.

IHK : Rendre les moyens de transport respectueux de l'environnement plus attractifs

"Même s'il y a un fort désir de voyager de manière durable, nous n'avons pas vu de tendance vers une mobilité plus respectueuse de l'environnement en Basse-Saxe", a déclaré la directrice de l'IHK Monika Scherf. Le choix des moyens de transport est influencé par des facteurs tels que la sécurité, la détente, la flexibilité, le confort ou la convivialité, selon d'autres études.

La porte-parole du tourisme de l'IHK, Kerstin van der Toorn, a donc appelé à rendre les moyens de transport respectueux de l'environnement au moins aussi attractifs que la voiture, et à garantir une mobilité continue à la destination de vacances, afin de réduire les émissions de gaz à effet de serre nuisibles au climat. "C'est ici que la politique est appelée", a déclaré la présidente de l'IHK Scherf. Le gouvernement régional rouge-vert en Basse-Saxe vise à rendre l'État neutre en carbone d'ici 2040.

De meilleures connexions ferroviaires, un transport public régulier et fiable, et la poursuite du billet Allemagne pourraient contribuer à cela, selon l'IHK. Les incitations à l'utilisation gratuite des transports publics avec des cartes d'invité sont également une option. De plus, l'extension de l'infrastructure de recharge pour les voitures électriques est nécessaire.

Le tourisme en Basse-Saxe presque revenu au niveau d'avant le Corona

L'évaluation de l'enquête indique que, selon une estimation de l'Organisation mondiale du tourisme UNWTO, environ cinq pour cent des émissions de CO2 mondiales sont attribuables au tourisme. 75 pour cent de celles-ci sont dues au trafic touristique.

En Basse-Saxe, plus de 15 millions de vacanciers et environ 45,7 millions de nuitées ont été enregistrés en 2023. Cela a ramené l'industrie près du niveau de l'année d'avant le Corona 2019.

L'Union européenne pourrait jouer un rôle dans la promotion du tourisme durable en Basse-Saxe, car ses politiques et initiatives pourraient aider à rendre les moyens de transport respectueux de l'environnement plus attractifs pour les voyageurs. Cela pourrait inclure le financement de meilleures connexions ferroviaires, des incitations à l'utilisation gratuite des transports publics, et des investissements dans l'infrastructure de recharge pour les véhicules électriques.

Malgré le potentiel de l'Union européenne, l'enquête de l'IHK en Basse-Saxe a révélé que la plupart des vacanciers continuent de s'appuyer lourdement sur leur voiture pour les déplacements et les transports locaux, avec presque chaque deuxième entreprise rapportant plus de 90 pour cent de clients utilisant leurs propres véhicules.

Lire aussi: