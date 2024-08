- Aucune preuve concluante pour l'incident terroriste à Solingen.

À la suite de l'agression au couteau mortelle à Solingen, le parquet envisage une possible association terroriste. Jusqu'à présent, aucun mobile clair n'a été identifié, a déclaré le chef du parquet public Markus Caspers lors d'une conférence de presse à Wuppertal. De nombreuses questions restent sans réponse suite à l'incident du vendredi soir, notamment la véritable motivation de l'agresseur en fuite, son identité et la participation d'un adolescent de 15 ans en détention.

L'agresseur non identifié a semé la terreur lors du festival du jubilé de la ville de Solingen dans le Bergisches Land vendredi soir. Parmi la confusion et la panique initiale, il a réussi à s'échapper. Tragiquement, deux hommes âgés de 67 et 56 ans, ainsi qu'une femme de 56 ans, ont perdu la vie. Huit personnes ont été blessées, quatre d'entre elles gravement. Selon le chef de police Thorsten Fleiß, leur évaluation préliminaire suggère que l'attaque était ciblée sur le cou des victimes.

Les Motifs Restent Vagues

Caspers a admis : "Nous n'avons pas encore déterminé de mobile, mais compte tenu du contexte plus large, nous ne pouvons pas écarter la suspicion initiale d'un acte terroriste." Si de nouvelles preuves pointant vers un acte terroriste apparaissent, le procureur général suprême pourrait prendre en charge l'affaire. Les investigations portent actuellement sur trois homicides et huit tentatives d'homicide avec coups et blessures graves, selon Caspers.

Un seul agresseur suspecté

La police suspecte un agresseur solitaire dans cet incident. "Actuellement, nous n'avons pas identifié l'agresseur, donc l'enquête se poursuit contre des individus non identifiés", a déclaré Caspers. Il n'y a actuellement pas de visuels clairs du suspect, selon Fleiß.

Une ligne d'indices virtuelle a été mise en place, et Fleiß a rapporté avoir reçu une "quantité importante" de matériel. Cependant, le processus d'évaluation est toujours en cours, donc une image distincte du suspect ne peut être publiée pour le moment.

Mineur en détention pour non-dénonciation de crime planifié

Les rapports confirmés de la découverte de l'arme n'ont pas été reconnus par Fleiß. Plusieurs couteaux ont été saisis et soumis à des tests individuels pour déterminer leur implication dans le crime. De nombreux aspects, tels que les couteaux ou la séquence du crime, sont toujours inconnus pour des raisons tactiques.

Un adolescent de 15 ans a été placé en détention, mais la police ne le considère pas comme l'agresseur. La charge potentielle contre lui est le non-dénonciation de crimes planifiés. "Selon les témoignages de témoins disponibles, un individu inconnu aurait discuté avec le mineur de ses intentions compatibles avec l'exécution du crime peu avant l'attaque", a déclaré Caspers.

Les actions de la police sont menées en Rhénanie-du-Nord-Westphalie et sur l'ensemble du territoire fédéral, selon Fleiß, qui a fait référence aux mesures d'enquête exhaustives entreprises.

Appels d'urgence enregistrés à 21h37

Fleiß a expliqué que plusieurs appels d'urgence avaient été passés à la police de Wuppertal à 21h37 vendredi soir. Un homme aurait poignardé des individus lors de la célébration du 650e anniversaire de Solingen - le "Festival de la diversité".

L'incident de Solingen a suscité une grande inquiétude dans tout le pays. Le chancelier fédéral Olaf Scholz (SPD) l'a décrit comme un "crime odieux". "Nous ne devons pas tolérer de tels incidents dans notre société et ne devons jamais nous habituer à eux. La pleine force de la loi doit être appliquée ici", a déclaré le politique du SPD lors d'un événement à Stahnsdorf en Brandebourg.

Le président fédéral Frank-Walter Steinmeier, après une conversation téléphonique avec le maire de Solingen Tim Kurzbach (SPD), a déclaré : "Le coupable doit être tenu responsable. Nous sommes unis - contre le préjugé et la violence".

Récemment, la ministre de l'Intérieur Nancy Faeser (SPD) a annoncé des lois sur les armes plus strictes en raison de la hausse des attaques au couteau. Dans les lieux publics, les couteaux avec des lames dépassant six centimètres seront interdits, remplaçant la limite actuelle de douze centimètres. Un interdiction générale de porter des couteaux à cran d'arrêt dangereux sera également mise en place.

Les témoins peuvent soumettre des photos et des vidéos de téléphones portables via le portail d'indices de la police (www.nrw.hinweisportal.de). La ville de Solingen, quant à elle, a mis en place une ligne directe pour aider les citoyens à faire des recherches sur les personnes disparues (0212 - 290-2000). De nombreux parents inquiets ont reportedly contacté.

La police enquête actuellement sur l'incident en tant qu'acte potentiellement terroriste, compte tenu des actions de l'agresseur et du contexte plus large, comme l'a déclaré le chef du parquet public Markus Caspers. Malgré leur enquête en cours, la police n'a pas encore identifié le coupable, laissant l'enquête contre des individus non identifiés.

