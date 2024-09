- Aucune perturbation de la route n'est prévue pour l'année à venir.

Malgré les dépenses supplémentaires liées aux subventions du "ticket Allemagne", il n'y aura pas de fermetures temporaires de lignes de train en Saxe-Anhalt pour l'instant. Pour le moment, il n'y a pas de plans pour de telles fermetures, a confirmé un représentant de la compagnie de transport public régional (Nasa) après demande. Actuellement, des discussions ont lieu concernant le pacte d'expansion et de modernisation entre le gouvernement fédéral et les États, qui doit servir de base importante pour le financement futur.

Les États font face à des difficultés économiques en raison des dépenses croissantes. En juin, le Schleswig-Holstein a annoncé des réductions : il devait économiser de l'argent et ne pouvait pas garantir le maintien intégral du transport ferroviaire régional à partir de 2025, ont-ils déclaré - deux pour cent des services ferroviaires seraient réduits. L'objectif est de combler cette lacune à court terme.

Les politiques de la région locale envisagent de se retirer du "ticket Allemagne"

Un autre sujet de controverse est le coût du "ticket Allemagne", qui offre une utilisation illimitée des bus et des trains dans tout le pays pour les transports régionaux et locaux au coût de 49 euros par mois. Pour l'année à venir, les ministres des transports des États ont annoncé une augmentation des prix. Récemment, les districts de Saxe-Anhalt ont menacé de renoncer au "ticket Allemagne". La raison en est un désaccord sur la compensation financière entre l'État et les municipalités.

Les discussions en cours concernant le pacte d'expansion et de modernisation dans les transports et les télécommunications impliquent le gouvernement fédéral et les États, dans le but de garantir le financement futur. En raison des contraintes budgétaires, certains États, comme le Schleswig-Holstein, explorent des moyens de réduire les dépenses sur le transport ferroviaire régional, ce qui pourrait avoir un impact sur la qualité et la disponibilité de ces services.

