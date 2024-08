- Aucune mise à jour sur l'ancien Airbus du parc animal après quatre semaines de silence

Le différend en cours concernant le déménagement interdit d'un avion à la retraite vers le parc du Serengeti dans la région de South Heath n'a pas progressé. En réponse à un procès tenu au tribunal administratif de Hanovre, le juge a accordé plus de temps en raison de nombreux problèmes en suspens, selon le propriétaire du parc du Serengeti, Fabrizio Sepe, basé à Hodenhagen. La situation semble stagnante - "Je n'ai rien entendu depuis quatre semaines." Cependant, Sepe reste optimiste, se concentrant sur le déménagement d'un sous-marin ancien de 350 tonnes, l'U17, de Kiel au musée technique de Sinsheim en Bade-Wurtemberg, qui est passé par des zones de protection de la nature.

Nouveau restaurant en préparation

Le parc du Serengeti a acquis l'Airbus "Kurt Schumacher" de l'armée allemande pour le transformer en un restaurant. Auparavant, il transportait des militaires et leur famille en Afghanistan vers Hanovre. Le plan initial était de transporter la fusée de l'avion via un itinéraire de 50 kilomètres de l'aéroport à Hodenhagen pendant l'été 2022. Les ailes et la queue séparées ont été transportées au parc.

La région de Hanovre a rejeté la demande du parc pour une exemption de conservation de la nature pour le transport de véhicules en milieu de novembre 2023. Cela a entraîné l'interdiction de transporter la fusée de l'A310 Airbus de l'aéroport de Hanovre-Langenhagen à travers une zone protégée dans le parc. L'itinéraire prévu mesure environ 1,8 kilomètre à travers ce terrain protégé.

Demande de nouvelle discussion avec la région de Hanovre

Sepe a demandé une nouvelle discussion avec la région de Hanovre, attendant actuellement leur réponse. Le parc rencontre des difficultés sans son troisième restaurant tant espéré, a-t-il souligné.

Selon les déclarations précédentes de la région, le parc doit prouver que le transport ne causera aucun dommage - ou, Alternatively, la région doit accorder une exemption de la règle de prévention des dommages. Un transport de véhicules de cette ampleur n'est pas compatible avec les réglementations en vigueur.

