- Aucune instruction du ministère.

Manifestants tenant une banderole contre le leader de l'AfD en Thuringe, Björn Höcke, peuvent toujours s'attendre à des investigations contre eux. Le ministère de la Justice et le parquet général n'ont donné aucune instruction aux procureurs du state pour classer la déclaration "Björn Höcke est un nazi" comme une appréciation de valeur et donc permise, a déclaré un porte-parole du ministère de la Justice de Thuringe à l'agence de presse allemande. L'évaluation de si un comportement particulier constitue une infraction pénale doit toujours résulter d'une examen de cas individuel des circonstances spécifiques.

Le ministère est prudent

Cette examen est initialement réservée aux procureurs et finalement aux tribunaux, dont l'évaluation le ministère ne prévoit pas. "Les cas à examiner ne peuvent généralement pas être réduits à une seule phrase", a déclaré le porte-parole. Au lieu de cela, toutes les circonstances accompagnatrices doivent également être prises en compte.

Ces derniers mois, des personnes ont régulièrement brandi des banderoles avec ce slogan lors de manifestations ou de rassemblements contre l'extrême droite. Dans certains cas, la police a ensuite porté plainte contre ces manifestants.

La gauche a demandé des éclaircissements

Le parquet de Francfort-sur-le-Main avait estimé il y a environ un an que cette déclaration n'était pas une injure pénale, mais une "appréciation de fait". Récemment, la politicienne de l'intérieur de la gauche, Katharina König-Preuss, a demandé que le ministère et le parquet clarifient que ces banderoles ne sont pas une injure pénale "et qu'aucune mesure ne sera prise contre la société civile à l'avenir". Cependant, le ministère a maintenant rejeté cette demande.

