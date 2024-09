- Aucune installation de VW à fermer

Au milieu de la situation délicate de VW, le ministre économique de Basse-Saxe, Olaf Lies, a émis des attentes envers le constructeur automobile. "Il est crucial que tous les acteurs travaillent ensemble pour élaborer des stratégies pour naviguer dans cette situation complexe," a déclaré Lies lors de la commission économique du Parlement régional. "Il est essentiel que les discussions établissent clairement qu'il n'y aura pas de fermetures d'usines."

Lies a souligné que la manière dont l'entreprise avait géré les anxiétés et les réserves des employés était inhabituelle. Il l'a considérée comme "contestable et inhabituelle pour l'entreprise".

340 000 travailleurs dans le secteur automobile de Basse-Saxe

Volkswagen est considéré comme le pilier de l'industrie de Basse-Saxe, selon le ministère de l'Économie. Environ 340 000 personnes travaillent dans le secteur automobile en Basse-Saxe, dont environ 100 000 chez VW. Selon Lies, trois aspects essentiels doivent être assurés : la durabilité, la compétitivité et la commercialisabilité.

L'inflation a entraîné une "austérité financière extrême", selon Lies. De plus, il y a un débat societal sur la validité de la mobilité électrique. "Oui, la mobilité électrique est valable", a insisté le politique. VW ne voit pas d'autre choix que de poursuivre résolument la mobilité électrique. Le marché nécessite une stimulation ; les incitations à l'achat de voitures électriques, par exemple, les avantages fiscaux, sont essentielles.

Lies : a découvert la réunion interne quelques jours auparavant

Interrogé sur le moment où il a été informé des problèmes, Lies a déclaré avoir appris le 30 août qu'il y aurait une réunion interne chez VW le lundi suivant, suivie d'une divulgation publique d'informations. Aucun détail ne lui a été fourni.

L'entreprise a annoncé trois jours plus tard qu'il était nécessaire de réaliser d'importantes économies chez sa marque principale. Le plan initial de réduction d'emplois par départs anticipés et packages de départ est devenu insuffisant pour atteindre les objectifs financiers. Les fermetures d'usines et les licenciements chez la marque principale VW ne sont plus exclus.

La CDU met en cause la position du gouvernement régional

Le président du groupe parlementaire de la CDU, Sebastian Lechner, a appelé à l'action : "Notre attente envers le gouvernement régional est également qu'il communique clairement que si nous voulons rester le hub automobile, nous devons également avoir une stratégie pour le secteur automobile." Le gouvernement de coalition rouge-vert devrait plaider en faveur d'un changement de stratégie automobile à Berlin et à Bruxelles, a déclaré Lechner. "Cela signifie être agnostique en matière de technologie, s'éloigner des restrictions dogmatiques, passer de la neutralité en matière d'émissions à la neutralité climatique", a-t-il affirmé.

Basse-Saxe détient 20 % des droits de vote dans le groupe VW. Le ministre-président Stephan Weil (SPD) et son adjoint, Julia Willie Hamburg (Verts),

