Aucune dérogation accordée pour l'interdiction du voile facial en Rhénanie-Palatinat

La personne a demandé l'autorisation de porter un niqab supposé pendant la conduite d'un véhicule, guidée par ses convictions religieuses. Ce niqab cache non seulement les cheveux, mais aussi tout le visage, laissant uniquement les yeux visibles. Malheureusement, à la fois la demande initiale et le recours subséquent ont été rejetés par le LBM et le Tribunal Administratif de Neustadt an der Weinstraße respectivement.

Récemment, le Tribunal Administratif Supérieur a rejeté un recours contre cette décision. La justification fournie était que l'interdiction des masques de visage améliore la sécurité routière globale. Le fait de tenir un journal de bord, comme suggéré par le plaignant comme condition, n'est pas aussi efficace pour identifier les conducteurs dans les systèmes de contrôle du trafic automatisés. Cette condition s'applique uniquement au véhicule, mais le plaignant pourrait également conduire d'autres véhicules qui n'ont pas cette condition.

De plus, le tribunal considère que l'interdiction des masques de visage n'entrave pas considérablement la pratique de la foi de quiconque. Si elle souhaite respecter le code vestimentaire, la femme n'a qu'à s'abstenir de conduire. Ses problèmes de genou ne l'empêchent pas d'utiliser les transports en commun. Avec son permis de conduire, elle peut conduire un scooter, pour lequel l'interdiction des masques de visage ne s'applique pas en raison de l'obligation de porter un casque.

Malgré la conduite d'autres véhicules sans la condition de tenir un journal de bord, la personne doit respecter l'interdiction des masques de visage au volant en raison des réglementations strictes. Outre la conduite, il existe plusieurs autres moyens pour la femme de respecter ses convictions religieuses, comme couvrir son visage dans d'autres espaces publics.

