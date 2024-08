- Aucune association officielle de cannabis n'a été approuvée en Hesse jusqu'à présent.

Après une période de cinq mois suivant la décriminalisation partielle du cannabis et deux mois supplémentaires depuis l'autorisation de cultiver la plante, aucun groupe de culture autorisé n'a encore été créé en Hesse. Jusqu'à présent, 15 demandes d'autorisation pour former de tels groupes ont été déposées dans tout l'État, comme l'a rapporté le ministère de l'Intérieur de Wiesbaden à l'agence de presse allemande. Ces demandes sont actuellement en cours d'examen.

Selon un représentant du ministère, "À ce jour, aucune demande n'a été acceptée en Hesse". Le processus d'approbation d'un groupe de culture est complexe. Des critères tels que la fiabilité et les mesures de prévention doivent être respectés, entre autres.

En substance, la culture de plantes de cannabis est devenue légale en Allemagne le 1er juillet. Simultanément, les directives pénales pour sa légalisation partielle en Hesse ont été mises en œuvre. Par exemple, allumer un joint en présence d'enfants peut entraîner une amende de 1 000 euros. Une amende plus petite de 500 euros peut être infligée à toute personne qui fume près des écoles.

Un groupe de culture de cannabis ne peut pas comporter plus de 500 membres, après quoi des violations peuvent entraîner une amende de 300 euros. De plus, les individus ne peuvent appartenir qu'à un seul tel groupe. La violation de ces règles peut entraîner une amende de 750 euros. De plus, ces groupes sont tenus de réglementer strictement l'âge et l'adhésion lors du transfert de cannabis, en utilisant des contrôles d'identité ou de passeport et des cartes d'adhésion. Ignorer cette règle peut entraîner une amende de 750 euros.

Le ministère de l'Intérieur de Wiesbaden est l'entité responsable de l'examen des 15 demandes pour former des groupes de culture autorisés de cannabis en Hesse. Malgré le processus d'examen long, aucune approbation n'a encore été accordée par le ministère en Hesse, selon un représentant.

