Avant l'élection du comité exécutif de l'État - Aucun sondage des membres du SPD

Avant la réélection du comité exécutif de l'SPD en Saxe-Anhalt, il n'y aura pas de sondage des membres. Le comité a majoritairement rejeté une demande correspondante, comme l'ont annoncé les sociaux-démocrates sur internet.

Après les mauvais résultats aux élections locales et européennes de juin, plusieurs membres avaient appelé à un redémarrage du parti, des appels à des changements de personnel ayant également été entendus.

Cependant, le comité exécutif de l'État avait déjà convenu d'une procédure pour un sondage des membres en cas d'applications concurrentes pour la présidence de l'État avant les élections. La date limite pour les candidatures était fixée au 1er mai 2024. D'ici là, seuls les deux présidents de l'SPD de l'État, Juliane Kleemann et Andreas Schmidt, avaient candidaté. Il n'y aura donc pas maintenant de sondage des membres. "Une participation authentique" des membres ne peut plus être garantie, a-t-il été indiqué sur le site web des sociaux-démocrates.

Cela ne signifie however pas qu'il ne peut plus y avoir de candidats opposés à Kleemann et Schmidt. "Une candidature à la présidence de l'État est toujours possible lors de la conférence du parti d'État en octobre", a-t-il été indiqué.

