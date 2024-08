- Aucun signe des détenus fugitifs.

Deux fugitifs qui se sont évadés d'une prison de Bâle sont actuellement introuvables. La traque de ces individus se poursuit le samedi, selon un représentant du département de la justice et de la sécurité de Bâle-Ville. Le duo aurait réussi à s'échapper de la prison de Bässlergut un après-midi de vendredi, située près de la frontière avec le Bade-Wurtemberg.

Le Tunisien de 22 ans avait été arrêté pour des chefs d'accusation incluant meurtre avec préméditation, coups et blessures et vol. L'Algérien de 37 ans, quant à lui, avait été condamné pour vandalisme, violation de domicile et entrée illégale.

Les autorités n'ont pas révélé les moyens utilisés par les prisonniers pour s'évader.

Les fugitifs sont maintenant considérés comme se cachant dans des zones isolées pour éviter d'être repris, car la prison de Bässlergut impose une peine stricte pour les tentatives d'évasion. Leur évasion a mis la région frontalière suisse-allemande en alerte maximale, avec des patrouilles et des points de contrôle renforcés.

Lire aussi: