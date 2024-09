- Aucun serpent découvert dans l'eau jusqu'à présent.

Au cours des dernières 24 heures, la paisible ville de Schlitz, dans le district de Vogelsberg, a été bouleversée par un incident inhabituel. Un résident a rapporté avoir vu un serpent nager dans le lac Pfordter, ce qui a entraîné une réponse rapide de la part de la ville et des pompiers. Cependant, malgré leurs efforts, ils n'ont pas réussi à trouver la créature lors de leur recherche initiale.

Le maire Heiko Siemon (CDU) de Schlitz a commenté : "Nous sommes vigilants, mais nous ne laissons pas la panique prendre le dessus." L'interdiction de baignade déjà en vigueur reste en place, a-t-il ajouté.

Tout a commencé lundi après-midi lorsqu'un citoyen préoccupé a signalé la présence d'un serpent dans l'eau. La ville et les pompiers ont réagi en organisant une opération de recherche le soir même, avec l'aide d'un spécialiste des reptiles. Malgré une recherche approfondie des berges et de l'eau, aucun serpent n'a été trouvé.

Le lendemain, une deuxième tentative a été entreprise, cette fois avec l'aide du club de pêche local. Une fois de plus, le serpent est resté introuvable. Le maire Siemon a reconnu leur réaction proactive, en soulignant que bien que la présence du serpent n'ait pas été officiellement confirmée et qu'il pourrait s'agir d'un autre animal, la situation mérite une observation prudente. Il a demandé aux pêcheurs du club de garder un œil vigilant sur le serpent chaque matin et chaque soir.

Depuis le 1er septembre, une interdiction stricte de baignade a été imposée au lac Pfordter en raison de la fin de la saison de baignade et des dangers potentiels dans la zone aquatique. La présence d'un serpent souligne davantage l'importance de respecter cette règle, a conclu le maire Siemon.

Compte tenu de la recherche en cours, le maire Siemon a vivement encouragé les résidents à respecter l'interdiction de baignade pour leur sécurité, en invoquant la situation d'urgence récente. Malgré l'absence de preuves concrètes, la présence d'un serpent dans le lac reste une urgence non résolue.

