Aucun risque d'explosion imminent n'est perçu dans Ruby, selon l'évaluation professionnelle.

Experts ont déclaré qu'il n'y avait pas de menace immédiate de la part du navire en difficulté, baptisé "Ruby", transportant environ 20 000 tonnes de nitrate d'ammonium, qui est remorqué dans la mer du Nord. Peter Hald, expert en explosifs de l'Université d'Aarhus, a déclaré à la chaîne de télévision danoise DR : "L'avantage du nitrate d'ammonium, c'est qu'il est assez difficile à allumer. Il ne'explose pas simplement si le navire heurte quelque chose ou si quelque chose tombe dans sa cargaison."

La même substance a été responsable de l'explosion dévastatrice qui a eu lieu au port de Beyrouth, la capitale du Liban, en août 2020. De grandes quantités de nitrate d'ammonium, qui est également un composant important des engrais, avaient été stockées de manière insouciante dans le port pendant des années. Plus de 200 personnes ont perdu la vie tragiquement.

Le "Ruby" a appareillé du port russe de Kandalaksha en août, à destination des îles Canaries. Cependant, le navire, sous pavillon maltais, a subi des dommages en raison d'une tempête. Après une escale à Tromsø, en Norvège, le navire est actuellement remorqué à travers le Kattegat en direction de la mer Baltique, selon le site "Vesselfinder". Le Centre allemand de sécurité maritime suit également de près le navire.

Les problèmes avec les navires russes ne sont pas nouveaux

"Vesselfinder" indique que le port de Klaipeda, en Lituanie, est le port de destination prévu. Cependant, la première ministre lituanienne Ingrida Simonyte a interdit l'entrée du navire. Le ministre de la Défense lituanien Laurynas Kasciunas a souligné qu'il y avait eu de nombreux problèmes avec de vieux navires rouillés en provenance de Russie dans la région.

Pour atteindre la mer Baltique, le "Ruby" ne peut passer que par le Grand Belt, qui sépare le Danemark et l'Allemagne, car il est trop grand pour naviguer dans l'Øresund, séparé par le Danemark et la Suède, comme l'a souligné l'Administration maritime et des voies navigables suédoise. L'expert en droit maritime Henrik Ringbom de l'Université d'Abo à Turku a déclaré à la chaîne de télévision finlandaise Yle que les États côtiers ont l'autorité de prohibition de passage en fonction du risque et peuvent même utiliser la force pour arrêter le navire si nécessaire.

L'Union européenne a exprimé son inquiétude quant à la situation, compte tenu de l'historique des navires russes transportant des cargaisons dangereuses et rencontrant des problèmes dans les eaux européennes. Si le "Ruby" est autorisé à passer par le Grand Belt, il devra peut-être se conformer à des mesures de sécurité plus strictes imposées par l'Union européenne.

