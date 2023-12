Faits saillants de l'histoire

Aucun pasteur n'est plus rapide : Le chef de l'église dirige l'équipe de la 100e édition de l'Indy 500

Le révérend Will Marotti a créé Marotti Racing en 2015.

La première course de son équipe est la 100e édition de l'Indianapolis 500

Marotti est le premier pasteur actif à diriger une équipe de course à l'Indy 500.

Pour la 100e édition de la course, il a une chance inouïe de la gagner.

Dans l'une des histoires les plus improbables de l'Indy 500 de cette année, il n'y aura "aucun pasteur plus rapide" que Marotti, qui est le propriétaire de Marotti Racing, fondé en 2015. Son surnom est resté pour des raisons évidentes, car l'historien de l'Indianapolis Motor Speedway Donald Davidson a vérifié qu'il n'y avait jamais eu de pasteur actif à la tête d'une équipe participant à l'Indy 500.

"C'est curieux, c'est unique, mais les gens ont été très, très acceptants et très gracieux", a déclaré Marotti lors d'un entretien téléphonique avec CNN. Et oui, il y a eu quelques blagues en cours de route, comme "Jésus prend le volant" et le truc du "pasteur plus rapide", mais ça a été une expérience formidable.

Au lieu d'acheter un billet et de s'asseoir avec d'autres fans, Marotti regardera la course au stand de chronométrage avec les ingénieurs et les stratèges qui sont en communication radio avec l'équipe, et s'imprègnera de tout ce qui se passe.

"Je suis juste là pour apprendre", a déclaré Marotti. "J'ai été un fan toute ma vie. J'en sais beaucoup parce que j'ai été un fan très enthousiaste, mais à ce niveau, c'est quelque chose dans lequel je mets les pieds pour la première fois, alors je suis un étudiant à 100 %".

L'amour de la course automobile depuis toujours

Marotti, pasteur principal de l'église non confessionnelle New Life Church à Wallingford, dans le Connecticut, a déclaré qu'il était tombé amoureux de la course automobile lorsqu'il était un petit garçon et qu'il regardait les courses de quarter midget sur un circuit local avec son père. Il y a un peu plus d'un an, il a commencé à envisager de créer sa propre équipe de course.

Il savait que ce ne serait pas facile et que cela coûterait cher, révélant qu'avoir une voiture pendant un mois pour l'Indy 500 coûte environ 1 million de dollars.

"Quand j'ai commencé, j'ai d'abord appelé le circuit d'Indianapolis et IndyCar et je leur ai dit ce que je voulais faire", raconte Marotti. Ils m'ont dit : "Écoutez, c'est une grande ambition, mais comprenez bien ceci. Chaque année, un millier de personnes comme vous nous appellent pour nous dire qu'elles veulent faire cela, et rien ne se passe jamais'. C'est quelque chose d'extrêmement difficile à trouver, mais aucune équipe ne nous a vraiment pris au sérieux".

Un pasteur à la tête d'une équipe d'IndyCar semble incroyablement farfelu, mais Marotti a insisté, appelant toutes les équipes d'IndyCar existantes.

Finalement, Sam Schmidt l'a écouté. Schmidt, un ancien pilote aujourd'hui tétraplégique, est propriétaire de Schmidt Peterson Motorsports. Avec le mentorat de Schmidt et l'aide de sponsors pour financer l'investissement, Marotti Racing était en affaires. L'Indy 500 marquera les débuts de Marotti Racing.

"Notre objectif était assez simple", a déclaré Marotti. "Nous voulions introduire la marque Marotti Racing. Nous voulions nous implanter à Indianapolis et commencer à construire l'avenir. Ces objectifs ont été atteints et nous sommes déjà tournés vers l'avenir. Nous sommes ravis d'être ici. C'est une opportunité phénoménale".

Oriol Servia au volant

Marotti Racing s'est associé à SPM pour engager une voiture dans la course de cette année. La Honda n°77 sera pilotée par le vétéran Oriol Servia, qui pilote des voitures Indy depuis 2000, la plupart du temps à temps partiel ou en tant que remplaçant. Il s'agira de la huitième participation de Servia à l'Indy 500. Il a terminé jusqu'à la quatrième place, en 2012 pour Dreyer & Reinbold Racing.

"C'est un pilote phénoménal", a déclaré Marotti à propos du pilote de 41 ans. "Je ne sais pas pourquoi, mais il n'a jamais trouvé une bonne situation à long terme. Ce sera sans doute la meilleure situation qu'il ait jamais connue, la meilleure équipe, le meilleur équipement.

Servia, qui s'est qualifié en 10e position pour la course de dimanche, pourra compter sur l'aide de ses coéquipiers. Le pilote SPM James Hinchcliffe - qui a failli perdre la vie l'an dernier à Indianapolis Motor Speedway - a décroché la pole position, ce qui signifie qu'il partira en premier. Mikhail Aleshin partira quant à lui en septième position.

"Aucune autre équipe ne peut se vanter d'avoir les trois voitures dans le top 10", a déclaré Hinchcliffe après avoir décroché la pole position.

Tout à coup, le rêve d'Indy 500 de Marotti s'avère ne pas être un Ave Maria. Il a une chance légitime de gagner dimanche.

Et la seule idée de réaliser un rêve d'enfant rend le pasteur émotif.

"Vous êtes sur un terrain de basket", dit Marotti, la voix chevrotante, "et dans votre esprit, vous tirez le dernier coup, le buzzer retentit, vous laissez partir le ballon, vous le frappez et vous gagnez le championnat, et vous l'avez fait. C'est le même genre de sentiment que j'éprouve ici, à Indianapolis, après avoir visualisé des milliers de fois, dans mon esprit, que je conduisais ici et que je passais le premier sous le drapeau à damier.

"Si nous gagnons dimanche, la chose la plus difficile pour moi sera d'essayer de rester calme et d'agir comme un professionnel.

