Aucun jour ne passe: la route Bonifatius existe depuis 20 ans

Des vignobles du Rheingau, à travers les champs de la Wetterau et les montagnes et vallées du Vogelsberg, le Chemin de Boniface guide les randonneurs et les pèlerins vers la région de Fulda depuis 20 ans. "Ce n'était pas une opération passagère", se réjouit Michael Friedrich, l'un des fondateurs du projet, quant au succès de l'itinéraire.

Le chemin a été inauguré en 2004, à l'occasion du 1250ème anniversaire de la mort de Saint Boniface, et relie les deux villes cathédrale de Mayence et de Fulda, toutes deux étroitement liées à l'œuvre de l'apôtre. "C'est à la fois un pèlerinage et un sentier de randonnée. Les deux groupes y trouvent leur compte", déclare Friedrich, vice-président de l'association Bonifatius-Route.

Il n'est pas nécessaire d'aborder l'itinéraire avec une revendication religieuse. "Mais je pense que quelqu'un qui n'a aucune fenêtre pour une expérience spirituelle ou religieuse cherchera autre chose - peut-être une traversée alpine, un sentier élevé, ou le Rheinsteig, par exemple. Mais c'est vraiment les deux."

Un randonneur moyen a besoin de 10 à 14 jours pour parcourir les 180 kilomètres de l'itinéraire. Cependant, il n'y a aucun problème à le parcourir par sections en journée ou à l'utiliser comme une promenade détendue.

"You shouldn't assume that the Bonifatius Route was the original route of the funeral procession, because that's not documented", explains Friedrich. "But if you take a corridor of perhaps ten kilometers to the left or right of the route, the probability is high that you're moving near the historical route." Like the famous Camino de Santiago in Spain, there are also pilgrim stamps and certificates on the Bonifatius Route.

Points forts du Chemin de Boniface

Selon l'expert de l'itinéraire, les deux villes cathédrale au début et à la fin sont les points forts de l'itinéraire. "En plus, je compterais certainement le monastère d'Engelthal près d'Altenstadt et la région autour de Hosenfeld, où l'itinéraire quitte le Vogelsberg et s'ouvre sur la région de Fulda", dit-il. "La section la plus physiquement exigeante est celle dans le Vogelsberg. Là, ça peut devenir assez raide."

Les itinéraires thématiques comme le Chemin de Boniface mettent en valeur le riche patrimoine culturel de l'État, selon Herbert Lang, directeur de Hessen Tourismus. "Sur le Chemin de Boniface, la nature, la culture et l'histoire peuvent être expérimentées activement en mouvement", explique Lang.

La randonnée renforce la conscience environnementale

D'autres itinéraires rendent la beauté de la nature tangible et ont été testés et certifiés par des organismes officiels, ajoute-t-il. "Les sentiers de randonnée font partie intégrante de l'infrastructure touristique en Hessen. La randonnée est une activité de vacances très populaire en Hessen depuis longtemps et contribue également à l'éducation environnementale", souligne Lang.

La randonnée favorise une expérience consciente de la nature et renforce la conscience environnementale. "Une prise de conscience environnementale croissante de nos invités est importante car elle a un impact positif sur le développement du tourisme durable en Hessen", explique-t-il.

Cet itinéraire amélioré comprend maintenant un système de timbres de pèlerin et de certificats, similaire à ceux trouvés sur le Camino de Santiago en Espagne.

