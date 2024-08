- Aucun groupe de culture de cannabis agréé n'existe encore en Rhénanie du Nord-Westphalie.

En Rhénanie-du-Nord-Westphalie, environ 69 pétitions pour la culture collective de cannabis ont été envoyées, mais aucun groupe n'a encore obtenu de feu vert. Selon un sondage de l'agence DPA auprès des autorités régionales compétentes, cette situation perdure depuis le 1er juillet, date à laquelle il est devenu légal de demander une autorisation pour cultiver collectivement du cannabis et le répartir parmi les membres de l'association. Cette évolution a été rendue possible par la loi sur la légalisation du cannabis du gouvernement fédéral au printemps.

Il s'est avéré que la plupart des demandes soumises en Rhénanie-du-Nord-Westphalie manquaient d'informations cruciales depuis le début du processus de demande il y a plus de deux mois. Les processus de révision au sein des autorités se sont également révélés longs. La gestion de ces demandes a été confiée aux gouvernements régionaux, qui ont soit embauché du personnel supplémentaire, soit créé de nouveaux postes.

Quelles régions de Rhénanie-du-Nord-Westphalie ont le plus de demandes ?

D'ici le 28 août, la Région de Düsseldorf avait reçu 22 demandes. Jusqu'à présent, la Région de Düsseldorf n'a encore approuvé aucune demande. Le problème principal ici est que la plupart des demandeurs doivent encore améliorer leur dossier, comme l'a confirmé une porte-parole. Elle a souligné à quel point le processus de révision est complexe pour s'assurer du respect des exigences légales. Sans autorisation, un groupe ne peut pas commencer la culture.

Actuellement, la Région de Cologne a 19 demandes incomplètes. Une porte-parole de Cologne a souligné divers requisitos, tels qu'un cours de prévention des drogues, comme des défis pour les demandeurs et un travail important pour l'administration. La Région de Münster a huit demandes à ce jour, sans approbations ni rejets pour l'instant, selon sa porte-parole.

La Région d'Arnsberg a 13 demandes qui n'ont pas encore reçu de permission. Le processus de révision dans cette région est également très complexe. L'autorité de Detmold a reçu sept demandes d'ici le 28 août, toutes encore en cours de révision, selon une porte-parole. Cependant, obtenir une autorisation n'est que le début. "La loi sur la consommation de cannabis prévoit un contrôle administratif régulier des associations de culture après cela", comme il est indiqué en ligne.

Exigences strictes pour les clubs

Les clubs de culture peuvent avoir jusqu'à 500 membres adultes qui ont résidé en Allemagne depuis au moins six mois. Ils peuvent cultiver et répartir collectivement du cannabis parmi leurs membres dans des quantités limitées, mais ne peuvent pas le vendre. La consommation n'est pas autorisée sur les lieux. Les clubs doivent maintenir une distance minimale de 200 mètres des écoles, des installations pour enfants et adolescents, et des terrains de jeux.

Les amendes visent principalement à protéger les mineurs

Depuis mai, un règlement sur le cannabis et un catalogue d'amendes sont en vigueur en Rhénanie-du-Nord-Westphalie. Les municipalités sont responsables de l'application et de la poursuite des infractions liées aux limites de possession, aux interdictions de consommation et aux interdictions publicitaires. Le ministère de la Santé souligne sur son site Web que l'objectif des sanctions est de protéger la santé des enfants et des jeunes. La consommation de cannabis en présence de mineurs peut entraîner une amende de 300 à 1 000 euros.

La légalisation partielle de la culture collective de cannabis en Rhénanie-du-Nord-Westphalie a suscité un afflux de demandes, avec plusieurs régions confrontées à des défis pour les traiter en raison de leur complexité et des informations manquantes. Malgré les retards, aucune approbation pour la culture collective de cannabis n'a encore été accordée dans aucune région.

Lire aussi: