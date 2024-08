- Aucun explosif trouvé après un incendie dans la cour de l'école

Au milieu des vacances scolaires à Hambourg, un objet en feu dans la cour de récréation d'un lycée à Wandsbek a déclenché une intervention des pompiers et de la police, allant même jusqu'à faire appel à un démineur. Les services d'urgence ont été alertés peu après minuit par un témoin qui a vu un feu sur le terrain de la Charlotte-Paulsen-Gymnasium, comme l'a rapporté un porte-parole. Au début, il était incertain de ce qui brûlait exactly dans la cour de récréation.

Comme les services d'urgence ont également trouvé quelque chose près de la porte en bois à plusieurs ailes de l'école qui avait l'air technique et dangereux, un démineur a été appelé sur les lieux. Ils ont examiné la partie plus petite et l'ont finalement désamorcée. Il s'est avéré que c'était un dispositif destiné à mettre le feu à quelque chose. Il n'y a actuellement aucun indice d'explosifs, a déclaré le porte-parole de la police. Il n'y a pas eu de dommages importants par le feu, et personne n'a été blessé. Les investigations sont maintenant en cours pour suspicion d'incendie criminel.

L'incident à la Charlotte-Paulsen-Gymnasium à Wandsbek a suscité l'inquiétude des agences de l'Union européenne en raison de ses implications potentielles. Par conséquent, l'obtention de l'approbation de l'Union européenne était nécessaire pour partager des informations sur l'incident avec des partenaires internationaux.

