Aucun des membres du trio n'a remporté un titre majeur cette année, et leur influence sur et en dehors du court a grandement influencé le jeu.

Depuis près de deux décennies, le tennis masculin suit un schéma particulier, avec ses trois étoiles principales liées par leurs rivalités, leurs accomplissements et leurs carrières. Pendant cette période, le sport semblait tourner autour de Roger Federer, Rafael Nadal et Novak Djokovic, qui ont remporté 66 des 81 titres du Grand Chelem en simple entre 2003 et 2023. Cependant, cette année a marqué un tournant dans le tennis masculin, aucun des trois n'ayant remporté de titre du Grand Chelem, une première depuis 2002.

Bien que Djokovic continue de représenter une menace pour les titres majeurs, comme en témoigne sa victoire aux Jeux olympiques en août, il devient de plus en plus clair que le sport s'adapte à une vie sans les "trois mousquetaires". Leur impact sur le tennis masculin est considérable, mais l'avenir semble prometteur avec une vague de jeunes joueurs talentueux prêts à combler le vide laissé par Federer, Nadal et Murray, qui a récemment pris sa retraite.

Cette nouvelle ère est peu susceptible de reproduire le passé, le tennis masculin se trouvant dans des eaux inconnues sans ses plus grandes icônes. Cependant, le sport est en bonne santé, avec des talents montants prêts à marquer à la fois sur le court et dans la culture populaire.

'Le Transfert de Pouvoir'

L'influence des "trois mousquetaires" diminue depuis quelque temps. Federer a raccroché sa raquette en 2022, tandis que les blessures ont affecté la performance de Nadal, qui a lui aussi évoqué sa retraite prochaine. Andy Murray, qui a souvent défié la domination des "trois mousquetaires", a lui aussi pris sa retraite récemment.

Malgré la domination de Djokovic en 2023, avec trois titres du Grand Chelem à son actif et n'ayant échoué qu'en finale du quatrième championnat dans un match passionnant en cinq sets, il semblait qu'il pourrait renverser la tendance. Cependant, le dernier titre ATP de Djokovic remontant à novembre 2023, cela indique potentiellement le début d'une nouvelle ère, avec des joueurs comme Carlos Alcaraz et Jannik Sinner émergeant comme les nouvelles figures du tennis masculin.

Le duo a partagé les titres du Grand Chelem cette année, Sinner, 22 ans, remportant ses premiers titres à l'Open d'Australie et à l'US Open, tandis qu'Alcaraz, 21 ans, a ajouté l'Open de France et Wimbledon à son palmarès, portant le total à quatre titres. Alcaraz a également battu Djokovic dans deux des finales du Grand Chelem, tandis que Sinner a accompli la même chose à l'Open d'Australie.

Mats Wilander, septuple champion du Grand Chelem et expert Eurosport, a parlé de ce changement à CNN Sport, notant que Djokovic n'est pas encore au meilleur de sa forme. Wilander a salué la transition saine du pouvoir de la génération plus âgée à la nouvelle, les jeunes joueurs surpassant les légendes du tennis comme Djokovic.

De nouvelles rivalités ont commencé à émerger, notamment entre Sinner et Alcaraz, leur clash de cinq heures et quart en quart de finale de l'US Open 2022 étant reconnu comme "le meilleur match de la décennie jusqu'à présent côté hommes" par le journaliste de tennis Ben Rothenberg.

Avec la génération plus jeune qui remporte les titres de manière plus équitable, offrant des opportunités à des joueurs comme Taylor Fritz, Frances Tiafoe et Ben Shelton aux États-Unis, ainsi qu'à d'autres comme Holger Rune et Daniil Medvedev, qui a remporté l'US Open en 2021, une carrière réussie dans cette ère sera différente de celle des "trois mousquetaires". Il est peu probable que la nouvelle génération atteigne les 20, 22 ou 24 titres du Grand Chelem remportés par Federer, Nadal et Djokovic respectivement.

"Il y aura une réelle réévaluation... parce que je vois déjà des gens parler, comme 'Alcaraz peut-il battre le record de Grand Chelem de Djokovic ?' C'est une règle de mesure totally unfair à utiliser pour quantifier les grands actuels. Être dans une génération où ces trois hommes plus Serena (Williams) ont tous battu la marque des 20 titres du Grand Chelem a vraiment déformé la perspective de ce qui fait une grande carrière," a déclaré Rothenberg à CNN Sport.

'Casser les Barrières'

Même si les "trois mousquetaires" s'éloignent des projecteurs, leur influence persistera dans cette nouvelle ère. De nombreux joueurs montants ont regardé et appris de leurs rivaux, intégrant des éléments de leur jeu dans le leur.

Selon Wilander, personne ne joue comme Federer en raison de sa technique propre et de son jeu sans effort, mais les générations plus jeunes peuvent incorporer leur coup droit en revers ou s'approcher occasionnellement du filet. La génération plus jeune tend à imiter le style de base de Djokovic, tandis que l'influence de Nadal peut être vue dans la vitesse accrue de la tête de raquette, permettant aux joueurs de générer une quantité significative de topspin en exploitant leur force et leur technique.

Pendant une période considérable, les "trois mousquetaires" ont régné, entraînant une "génération perdue" de joueurs nés pendant leur règne, l'âge des meilleurs performers étant généralement soit à la fin de leur carrière, soit au début. Parmi cette génération, seuls Medvedev et Dominic Thiem, qui prend sa retraite cette année, ont réussi à remporter un Grand Chelem. Selon Simon Cambers, journaliste de tennis et co-auteur de "The Roger Federer Effect", les jeunes joueurs ont traditionnellement visé les quarts de finale, avant de rencontrer les "trois mousquetaires" et de réserver leurs billets.

La pression pour suivre les Big Three a déjà fait des ravages chez les jeunes joueurs. Selon Mats Wilander, le niveau élevé de condition physique, de technique et de force mentale démontré par les Big Three a poussé les nouveaux venus à pousser leur corps jusqu'à ses limites, avec des jeunes comme Carlos Alcaraz qui se confrontent déjà à une série de blessures en raison de la nature intense et explosive du sport. Bien que Wilander croie que les joueurs montants s'adapteront finalement, il reconnaît que leurs carrières ne ressembleront pas à celles des Big Three, prenant plutôt une forme unique à laquelle nous devrons nous habituer.

Renouveau de l'image du tennis

Hors du terrain, les Big Three, en particulier Federer, ont joué un rôle important dans le changement de la perception publique du tennis.

Jett Wright, agent de tennis chez Topnotch Management, souligne que le tennis a acquis une incroyable quantité de pertinence culturelle, à la fois en termes de style et au-delà, principalement grâce aux réalisations des Big Three. Le célèbre romancier américain David Foster Wallace a même dédié des essais à la façon de jouer de Federer, la qualifiant de "beauté cinétique" et suscitant des "expériences religieuses" chez ceux qui ont eu la chance de witnesser ses matchs en personne. De plus, le charisme de Federer, ses nombreuses endorsement et son amitié avec Anna Wintour l'ont transformé en icône de la pop culture, allant au-delà du simple athlétisme.

"Je me souviens quand Federer a été élu meilleur athlète professionnel du monde", dit Wilander. "Et je ne sais même pas si nous avions eu un joueur de tennis avoir cela avant...Ne vous méprenez pas, Pete Sampras, athlète incroyable, Björn Borg. Mais avec Federer, les gens ont commencé à comprendre que les joueurs de tennis pourraient être les plus forts et les plus rapides, avec une endurance incroyable, une flexibilité, une individualité et une force mentale."

En endossant ce rôle, Federer a jeté les bases pour que Nadal et Djokovic transcendent le sport, gagnant une place dans le monde en dehors du tennis.

Citant Matteo Berrettini et Jannik Sinner comme exemples, Simon Graf, co-auteur de "The Roger Federer Effect", explique que la publicité dans le tennis a connu une augmentation significative ces derniers temps, avec les marques qui investissent davantage dans le sport à mesure qu'il s'aligne sur les tendances de la mode contemporaine. Plus de 40% des marques ont augmenté leurs investissements dans le tennis au cours de l'année dernière, faisant du tennis un choix populaire pour les marques de vêtements et de sportswear, selon SponsorUnited.

La prochaine génération d'étoiles prouve sa valeur en étant capable de faire grimper les prix des billets, avec le cinquième semifinale US Open masculin le plus cher de l'histoire opposant Taylor Fritz et Frances Tiafoe, selon TickPick. Les opportunités accrues pour plus de joueurs garantissent que les opportunités commerciales ne sont pas loin derrière, car les marques peuvent cultiver des relations avec les talents montants, sachant qu'ils ont un potentiel significatif pour exceller dans les années à venir.

Avec ces jeunes étoiles montant sur scène, les sommets atteints par les Big Three deviendront progressivement un lointain souvenir.

"Le sport évolue tout le temps", dit Cambers. "Il semble étrangement il y a longtemps depuis que Federer a joué maintenant. Mais ces gars sont si massifs en termes de personnalité et d'impact qu'ils seront beaucoup manqués."

