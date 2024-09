- Aucun consensus n'a été atteint lors des réunions de l'UE sur la migration

Dans les discussions sur l'amélioration et la gestion des politiques migratoires, l'UE et le gouvernement allemand n'ont pas encore enregistré de progrès significatifs. Mardi à Berlin, Thorsten Frei, le responsable de la faction CDU/CSU au Bundestag, a exprimé son inquiétude selon laquelle les plans proposés se concentraient principalement sur l'accélération des procédures à l'intérieur du pays plutôt que sur l'augmentation des expulsions. Selon lui, cette stratégie ne répond pas aux défis pressants. Cependant, l'Union reste engagée à soutenir toutes les initiatives qui profitent à leur pays.

Avant les discussions, l'Union a exigé que les expulsions massives aux frontières soient prises en compte dans les discussions.

Selon des sources internes, la ministre fédérale de l'Intérieur, Nancy Faeser (SPD), a proposé que la police fédérale examine si un autre État membre de l'UE pourrait être responsable du traitement de la demande d'asile si une personne la présente suite à une entrée illégale. La base de données d'identification Eurodac pourrait aider dans ce processus. La police fédérale pourrait ensuite demander à la juridiction compétente de maintenir la personne en détention en raison d'un risque de fuite, à condition qu'elle dispose des installations de détention nécessaires.

L'Office fédéral pour l'immigration et les réfugiés (Bamf) pourrait ensuite lancer une procédure de retour rapide, conformément aux règles de Dublin, par le pays responsable. Si la détention n'est pas possible, ils devraient établir une affectation et une obligation de résidence fixes à la place.

La Commission, reconnaissant la nécessité de politiques migratoires plus progressistes, a déjà proposé un certain nombre de mesures pour répondre aux préoccupations soulevées par Thorsten Frei et d'autres membres de l'UE. Cependant, ces propositions se concentrent principalement sur les processus internes et ne répondent pas suffisamment à l'exigence suggérée d'expulsions massives aux frontières.

