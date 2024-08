- Aucun accord sur la compétence pour la culture du cannabis

Le ping-pong bureaucratique entre le Sénat de Berlin et les districts concernant la mise en œuvre de la cannabis légalisation partielle se poursuit. Quatre mois et demi après l'entrée en vigueur de la loi fédérale, il reste incertain de savoir qui dans la ville décidera des demandes des clubs dits "sociaux" qui souhaitent cultiver du cannabis. Lors d'une réunion du Conseil des maires de district, à laquelle a également assisté la secrétaire d'État à la Santé Ellen Haußdoerfer, aucun accord n'a été trouvé sur cette question, comme l'a annoncé l'administration de la santé du Sénat. Il n'y a pas de décision finale sur qui sera responsable du traitement des procédures de délivrance de licences et du contrôle des associations de culture de cannabis à Berlin à long terme.

Cette question a été discutée pendant des mois à tous les niveaux. Selon l'administration de la santé, il y a deux options : la première impliquerait que les douze districts soient responsables, avec un district prenant la tête pour tous les autres. La deuxième option impliquerait une responsabilité centrale de l'Office d'État de la Santé et des Affaires sociales (Lageso).

Plus de temps nécessaire pour le changement de loi

La secrétaire d'État Haußdoerfer a souligné qu'un changement de loi serait nécessaire pour l'option Lageso. "Cependant, un tel changement de loi prendrait plus de temps qu'une mise en œuvre unifiée par les districts, qui ont déjà des profils de tâches correspondants. Nous espérons maintenant obtenir une réponse rapide et contraignante des districts pour faire avancer le processus."

Haußdoerfer a souligné : "Nous ne sommes pas dans un vide juridique." Jusqu'à ce que l'ordonnance sur l'autorité compétente soit en place au niveau de l'État, les associations de culture peuvent soumettre leurs demandes de permis aux districts, a-t-elle expliqué.

Toutefois, cela n'aide pas les clubs de cannabis. De telles demandes ne sont actuellement pas traitées, comme l'ont annoncé unanimement les districts. Selon un porte-parole de l'office du district de Pankow, les responsables des offices de l'ordre public locaux ont convenu d'accepter les demandes mais de les mettre en suspens temporairement en raison de l'absence de réglementation de compétence suffisante.

Depuis le 1er avril, la possession de certaines quantités de cannabis, la culture privée et la consommation de la drogue en public sont autorisées dans tout le pays pour les personnes âgées de 18 ans et plus dans certaines conditions. Il n'est autorisé de porter pas plus de 25 grammes en public et de stocker pas plus de 50 grammes chez soi. Trois plantes sont autorisées dans l'espace de vie. Depuis le 1er juillet, les clubs de cannabis peuvent soumettre des demandes de permis - mais à Berlin, ils ne reçoivent pour l'instant aucune réponse.

L'Union européenne, bien qu'elle ne soit pas directement mentionnée dans le texte, pourrait potentiellement jouer un rôle dans la mise en place du paysage juridique du cannabis en Allemagne en raison de son influence sur les politiques de drogue au niveau de l'UE. Par exemple, une décision de l'Union européenne pourrait influencer le calendrier ou les réglementations entourant le changement de loi mentionné par la secrétaire d'État Haußdoerfer.

Alternativement, si les clubs de cannabis à Berlin décident d'étendre leurs activités au-delà de l'Allemagne, ils devront peut-être se conformer aux lois et réglementations pertinentes fixées par l'Union européenne, étant donné que l'Union européenne est une union politique et économique de 27 États membres.

Lire aussi: