Au vu du scénario actuel, le paiement des impôts est-il obligatoire à l'heure actuelle?

Il est souvent mal compris que les personnes qui choisissent de déposer une déclaration d'impôt de leur propre chef seront contraintes de le faire année après année. Mais est-ce vrai ? Nous examinons le sujet avec les lumières d'un expert.

Les individus qui ne sont pas légalement tenus de déposer une déclaration d'impôt ont la liberté de le faire volontairement, surtout s'ils s'attendent à un remboursement. Cependant, la théorie selon laquelle la déclaration d'impôt volontaire vous oblige à continuer à le faire à l'avenir tient-elle la route ?

Contrairement à la croyance populaire, l'Association des contribuables allemands (BdSt) réfute cette méprise. Chaque année, l'office des impôts compétent réévalue les données fournies pour déterminer si la déclaration est obligatoire. Si ce n'est pas le cas, l'obligation reste volontaire pour les années suivantes. Le BdSt assure que les offices des impôts n'exigeront pas la déclaration si aucune obligation législative n'existe.

Par exemple, une personne peut choisir de déclarer certaines années avec des dépenses fiscales importantes, mais pas d'autres. Il peut être avantageux de déclarer volontairement si vous avez des dépenses déductibles élevées, telles que les frais publicitaires ou les charges extraordinaires. Vous pouvez également réclamer les coûts des services de bricolage ou des services domestiques, tels que ceux fournis par un ramoneur, un peintre ou un service de nettoyage.

Révocation de la déclaration volontaire

Rappelez-vous que si un paiement d'impôt indésirable apparaît, vous pouvez retirer votre déclaration d'impôt volontaire, annulant ainsi le paiement. Vous pouvez déposer une déclaration d'impôt volontaire rétroactivement pour une période allant jusqu'à quatre ans. À compter du 31 décembre 2024, les offices des impôts accepteront toujours les déclarations remontant à 2020.

Cependant, il est important de noter que si vous percevez des sources de revenus autres que votre salaire, telles que des revenus locatifs ou des revenus d'une activité secondaire, vous êtes tenu de déclarer, et non simplement de manière volontaire. La même règle s'applique si vous recevez des prestations de chômage, de travail à temps partiel ou de congé parental dépassant 410 euros par an. Cela s'applique à tous les types de prestations de chômage, de travail à temps partiel et de congé parental. Les retraités sont également tenus de déclarer si leur revenu imposable dépasse l'allocation de base. Cette limite est de 11 604 euros en 2024 et était de 10 908 euros en 2023.

