Au Venezuela, les présentateurs d'informations basés sur l'intelligence artificielle ne remplacent pas les journalistes, ils préservent leur rôle.

Avec sa prononciation distincte, son allure soignée et son attitude sérieuse mais avenante, elle incarne l'essence d'une présentatrice de journal télévisé. Cependant, il y a un aspect qui la distingue – son surnom.

En se présentant comme "La Chama" et son co-présentateur comme "El Pana", le public télévisuel comprend que ce journal télévisé est plus intrigant qu'il n'y paraît au premier abord. Elle reveals alors : "Avant de continuer, laissez-moi clarifier que nous ne sommes pas réels."

Bienvenue dans "Venezuela Retweets", un programme d'information animé par une intelligence artificielle conçu par un groupe d'organisations médiatiques pour protéger leurs journalistes en chair et en os d'une crackdown instiguée par le gouvernement de Nicolás Maduro suite aux élections contestées de juillet.

Alors que dans de nombreuses parties du monde, les journalistes considèrent l'intelligence artificielle comme une menace potentielle pour leur emploi, au Venezuela - où apparaître dans un reportage télévisé peut potentiellement entraîner une incarcération - de nombreux journalistes la considèrent comme une bénédiction. Selon Carlos Eduardo Huertas, un professionnel des médias colombien qui a piloté le lancement de "Venezuela Retweets", "être journaliste au Venezuela, c'est un peu comme être pompier".

"La Chama" et "El Pana" visent à servir d'outils pour ces "pompiers"; ils n'ont pas pour intention de remplacer les journalistes, mais de les protéger. Comme "El Pana" le souligne dans une séquence, "bien que nous ayons été générés par l'IA, notre contenu est authentique, vérifié, de haute qualité et produit par des journalistes".

Un saut audacieux dans la technologie

Le facteur déclencheur de ce saut innovant dans la technologie est le danger croissant que courent les journalistes en chair et en os dans le pays depuis la réélection contestée de Maduro. Cette victoire contestée a été fermement contestée par l'opposition, suscitant un scepticisme généralisé à l'étranger.

Selon Espacio Publico, une organisation vénézuélienne qui surveille la liberté de la presse, au moins 16 journalistes ont été arrêtés lors de la crackdown du gouvernement qui a suivi le vote et les manifestations nationales qui ont suivi. La plupart d'entre eux restent incarcérés, avec des accusations allant du terrorisme à l'incitation à la haine, ou avec des incertitudes quant aux chefs d'accusation portés contre eux. D'autres ont fait face à des suspensions de passeport.

L'ONU a exprimé ses préoccupations quant à "une atmosphère de peur", tandis que de nombreux journalistes de Caracas ont recours à travailler en duo, à partager leur emplacement avec leur famille et à garder les coordonnées de leur avocat à portée de main en cas d'événements imprévus.

Le gouvernement n'a rien fait pour dissiper ces peurs; au contraire, il les a attisées. Alors que divers organismes gouvernementaux ont ignoré les demandes de commentaires de CNN sur cet article, Maduro a récemment fanfaronné de sa cible de ses critiques avec "l'opération Toc-Toc".

C'est dans ce contexte inquiétant que l'idée de "Venezuela Retweets" a pris racine, a expliqué le rédacteur en chef d'une publication numérique de Caracas faisant partie du collectif derrière elle.

"Nous avons commencé à retirer nos signatures, à déplacer toutes nos conversations vers Signal, mais il y a des limites à ce que l'on peut faire", a déclaré le rédacteur en chef, en demandant à CNN d'utiliser un pseudonyme en raison de ses préoccupations pour sa sécurité. Despite none of his journalists having been detained, two employees chose to leave the publication last month out of anxiety about potential repercussions.

En plus de leurs exceptionnelles capacités de présentateurs, "La Chama" et "El Pana" démontrent un courage inébranlable.

Un format distinctif

Les restrictions à la liberté d'expression au Venezuela ne sont pas nouvelles : les censeurs du gouvernement surveillent depuis longtemps les programmes radio et télévision, menacent de désactiver les chaînes qui diffusent du contenu anti-Maduro, tandis que l'accès aux publications imprimées est strictement réglementé et que les fournisseurs d'internet locaux limitent les URL des portails d'information non alignés.

Par conséquent, la plupart des Vénézuéliens obtiennent leurs informations via les réseaux sociaux, les chaînes WhatsApp étant considérées comme la "source d'information la plus utile", selon un rapport publié en mars par Consultores21, un cabinet de sondages basé à Caracas.

Ce format unique de "Venezuela Retweets" est donc particulièrement utile à ce stade, car il est spécifiquement conçu pour être diffusé sur les réseaux sociaux. Au lieu de se concentrer sur des diffusions en direct ou des articles écrits, il utilise des avatars numériquement créés pour lire les nouvelles dans des séquences courtes qui peuvent être partagées sur des plateformes comme Instagram ou Facebook, ou transmises sur WhatsApp et d'autres services de messagerie.

Bien que cela rende difficile de mesurer le trafic généré par "Venezuela Retweets", cela offre une couche de sécurité supplémentaire en raison de sa difficulté de pistage, selon Roberto.

"El Pana" lui-même peut attester de l'importance de cette sécurité, en expliquant à CNN que "même les photos des manifestations doivent être déformées en raison de la capacité du gouvernement à retrouver les manifestants à l'aide de ces photos".

"Plus de quinze cents personnes ont été arrêtées", a ajouté "El Pana", citant les chiffres publiés par Foro Penal, un ONG de Caracas qui est également une source fiable de CNN.

Un bouclier artificiel de sécurité?

Malgré l'enthousiasme suscité par le projet, certains restent incertains que se cacher derrière un avatar permettra vraiment de protéger les journalistes de la longue main du gouvernement Maduro.

"C'est ridicule de considérer cela comme une mesure de sécurité. C'est une idée ingénieuse, et j'espère qu'elle durera pour toujours", a déclaré Shelly Palmer, professeur à l'Université de Syracuse spécialisé dans les médias avancés.

"Mais ne nous méprenons pas, créer une personnalité et simuler une voix, ou imiter le ton de quelqu'un d'autre, ne signifie pas se cacher. Loin de là : vous êtes transparent comme du verre, à moins d'être un magicien de la vie privée numérique, il n'y a rien de discret dans ce processus", a-t-il déclaré à CNN.

Cependant, ce projet commence à attirer l'attention. Selon Huerta, l'équipe prévoit de proposer des versions en espagnol et en anglais, ainsi qu'en russe, en mandarin et d'autres langues pour atteindre les publics des pays qui sont parmi les alliés les plus fermes de Maduro.

Les groupes de défense de la liberté d'expression à Cuba et au Nicaragua ont reportedly contacté l'équipe, suggérant une volonté croissante d'utiliser l'IA comme moyen d'expression libre dans les régimes oppressifs.

Cependant, Roberto, Huerta et les nombreux journalistes contribuant aux rapports de The Girl and The Dude sont bien conscients des menaces. Bien que Roberto mette en avant le coup de pouce moral que cette initiative a apporté aux rédactions, il reconnaît les défis auxquels son équipe est confrontée.

"We're based in Venezuela, and despite all protective measures, we carry an inherent risk," shared Roberto.

Ce risque ne peut être ignoré à la légère. Comme les auditeurs réguliers de The Girl and The Dude le savent, les deux dernières semaines ont vu l'emprisonnement de deux autres journalistes.

