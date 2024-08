Au Tyrol du Sud, un homme tue son conjoint et son père malade.

En Haute-Tyrol, un individu a ôté la vie à une femme et à son proche parent âgé. Selon les rapports du média italien ANSA, cela s'est produit à Innichen, où il s'était retranché dans un appartement équipé d'une arme à feu, causant une agitation qui a duré plusieurs heures. Les forces de l'ordre locales, équipées pour ce genre de situations, ont fait irruption dans les lieux au petit matin. À leur entrée, l'homme a décidé de pointer l'arme sur lui-même et de tirer, se blessant grièvement selon ANSA.

Innichen, une destination touristique populaire dans le Haut Pustertal, a connu une vigilance accrue le matin. Les habitants ont été priés de rester à l'intérieur grâce à une alerte civile qui a finalement été levée. Le quartier proche de la gare du town était bouclé, entraînant l'arrêt de tous les trains et bus.

Les premières enquêtes ont révélé que la femme avait été tuée pendant la nuit du samedi précédent. Elle était apparemment voisine du suspect. Son corps a été découvert dans la cage d'escalier de l'immeuble où se trouvait l'appartement. Les pompiers et les forces de l'ordre sont rapidement intervenus sur les lieux, mais l'homme a ouvert le feu sur eux et s'est barricadé à l'intérieur.

Lors de la tempête de l'appartement, les hommes en uniforme ont découvert les restes du père. Les médias de la Haute-Tyrol affirment qu'il était un chasseur à la retraite, et l'arme utilisée lors de l'incident appartenait apparemment à lui.

L'homme accusé du double meurtre habitait le même bâtiment que la femme décédée. Despite the dangerous situation, the local authorities managed to rescue him from the apartment.

