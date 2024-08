- Au troisième round, la victoire va à Niemeier, équipé de sacs de glace.

Julia Niemeier s'est battue contre le soleil de midi intense de New York avec des packs de glace sur la tête et a savouré le fait de passer l'épreuve de la chaleur. Pour la première fois en deux ans, la joueuse de tennis professionnelle de Dortmund, âgée de 25 ans, a atteint le troisième tour d'un tournoi du Grand Chelem. Elle a battu la joueuse japonaise Moyuka Uchijima 6-4, 6-0 lors de l'US Open.

"C'est assez remarquable d'atteindre le troisième tour", a déclaré Niemeier sur Sportdeutschland.TV. "Je suis ravie d'avoir réussi à m'imposer dans le deuxième set."

Fin de la période de vaches maigres

Niemeier a pris le contrôle dès le début, avec des températures atteignant 34°C, et a éliminé Uchijima, qui avait auparavant battu Tamara Korpatsch. Niemeier affrontera maintenant soit la championne olympique Zheng Qinwen de Chine, soit la Russe Erika Andrejewa. Malheureusement, sa proche amie Eva Lys n'a pas réussi à aller plus loin que le deuxième tour, s'inclinant 2-6, 6-1, 5-7 face à la Tchèque Marie Bouzkova.

Niemeier a étonnamment atteint les quarts de finale de Wimbledon et le tableau final de l'US Open en 2022. Cependant, elle a connu une période difficile par la suite, tombant à la 175ème place mondiale, avant de se remettre en selle cette saison. Actuellement classée 101ème, elle devrait retrouver le top 100 après l'US Open. "Ce n'était pas une promenade de santé, mais c'est satisfaisant de savoir que nous avons persévéré", a-t-elle déclaré. "J'ai une équipe qui a toujours cru en moi. C'est fantastique de pouvoir leur rendre la pareille maintenant."

Niemeier sur son évolution : "Un tout autre joueur"

"Je suis une joueuse entirely différente, une personne entirely différente", décrit Niemeier son évolution depuis son ascension il y a deux ans. "J'ai grandi en tant que joueuse et en tant qu'individu". Elle voit le tennis "d'un point de vue entirely nouveau" grâce à son entraîneur Michael Geserer, qui a commencé à la coach principalement à la fin de l'année dernière. "Julia est un talent incroyable, elle possède un immense potentiel", a commenté sa coéquipière Lys.

Niemeier a contrôlé le rythme du match, la plupart des points étant déterminés par ses coups victorieux ou les erreurs d'Uchijima. À 4-3, elle est apparue pour traiter une ampoule sur son pied gauche avec de l'onguent et des bandages, jetant un coup d'œil à son carnet comme elle l'avait fait auparavant. Les deux joueuses ont utilisé de l'air frais et des serviettes froides pour lutter contre le soleil étouffant.

Une petite erreur de revers d'Uchijima a permis à Niemeier de breaker son service et de remporter le premier set 6-4 en 61 minutes. Le défi d'Uchijima a été largement écrasé. Après une pause plus longue à la change

Lire aussi: