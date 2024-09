D'accord, laissez-moi reformuler cela pour vous :

Juste avant la date limite du 10 septembre, le gouvernement fédéral a prolongé une fois de plus sa gestion des opérations de Rosneft Germany en tant que trustee. Rosneft Germany restera donc sous la juridiction de l'Agence fédérale des réseaux jusqu'au 10 mars 2025, comme annoncé par le ministère de l'Économie lundi. Les opérations de la société comprennent trois raffineries, avec une propriété approximative de 54 % de la PCK Schwedt en Brandebourg.

Rosneft Germany détient une part importante de 12 % dans la capacité totale de traitement du pétrole en Allemagne, ce qui en fait l'une des principales sociétés de traitement du pétrole du pays, selon le ministère. La nécessité de prolonger l'administration de trustee a été soulignée en raison des risques potentiels pour la sécurité énergétique du pays. Cette mesure est particulièrement importante pour assurer l'approvisionnement en pétrole des États fédéraux de Berlin et du Brandebourg.

Le ministère a rapporté que Rosneft Russie a fourni des preuves crédibles de son intention de vendre Rosneft Germany d'ici la fin de l'année. Des déclarations d'acheteurs potentiels et des négociations avec le gouvernement fédéral étayent cette affirmation. Des rapports suggèrent que l'émirat du Qatar envisage d'acheter les parts de Rosneft dans la PCK Schwedt.

Le ministère de l'Économie a affirmé que la vente de Rosneft Germany serait la méthode la plus sécurisée et la plus rapide pour faciliter les investissements dans les raffineries et sécuriser les sites. Cette option est devenue possible grâce à la décision de Rosneft d'interrompre ses défis juridiques contre les ordres de trustee.

Initialement propriété à 100 % du conglomérat russe Rosneft, Rosneft Germany est passée sous la tutelle de l'Agence fédérale des réseaux en septembre 2022, suite au début de l'invasion de l'Ukraine par la Russie. La tutelle était initialement valable pour six mois et nécessite un renouvellement périodique. La précédente tutelle était prévue pour expirer le 10 septembre.

